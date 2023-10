Sportclub-Käpt'n im künstlichen Koma

Wenn der Fußball zur absoluten Nebensache wird! Sportclub-Kapitän Philip Dimov ist aufgrund von schweren Kopfverletzungen infolge eines Zusammenpralls mit einem Gegenspieler ins künstliche Koma versetzt worden. Das gab der Fußball-Regionalligist aus Wien bekannt. Der 33-jährige Abwehrspieler hatte am Samstag aufgrund des Vorfalls im Auswärtsmatch gegen TWL Elektra notärztlich versorgt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Ein Sportclub-Fan war zuvor als Ersthelfer eingesprungen, hatte die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungsprofis überbrückt.

Der Schock steckte natürlich allen Beteiligten in den Knochen. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen.

Dimov stammt aus der Rapid-Jugend, kickte im Herbst 2017 auch beim FCM Traiskirchen und steht 2018 wieder bei den Dornbachern unter Vertrag.