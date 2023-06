Tormann-Duo geht, auch Budimir ist weg

Traiskirchens Umbruch ist im vollen Gange. Ein Überblick: Abwehrchef Leo Maros wechselt zu Ligarivalen TWL Elektra. Die langjährigen Stützen Oliver Mohr und Patrick Haas docken bei Ebreichsdorf in der 2. Landesliga Ost an. Marek Rigo wird den Verein definitiv verlassen. Ein Engagement in der 2. österreichschen Liga dürfte sich zerschlagen haben. Die Tendenz geht Richtung einer neuen Aufgabe im slowakischen Oberhaus. Tin Vastic geht ans US-College.

So weit, so bekannt. Doch auch auf den hinteren Kaderplätzen wird es Veränderungen geben. Für Einser Filip Dmitrovic wird es neue Back-ups brauchen. Bence Acsadi geht zurück zum SC Sopron. Thomas Tannert hat laut Coach Hans Kleer noch keinen neuen Verein. Die Tendenz geht aber auch beim ehemaligen Kottingbrunn- und Bad Vöslau-Keeper Richtung Tapetenwechsel.

Der Berndorfer Benjamin Budimir hat hingegen schon eine neue Aufgabe gefunden. Der zentrale Mittelfeldspieler, der die gesamte Saison wegen eines Kreuzbandrisses verpasste, geht zum FC Marchfeld. Admira-Leihspieler Sascha Cvetkovic hat in Traiskirchen ebenfalls keine Zukunft. Nach einer schweren Knieverletzung soll der 19-Jährige Praxis sammeln. „Er ist ein guter Junge, aber er muss spielen. Da ist woanders eher die Chance gegeben“, erklärt Traiskirchen-Coach Hans Kleer.

Fraglich ist weiterhin der Verbleib der Flügelspieler Deniss Stradins, Isuf Ajradini und Samuel Oppong. Stradins präferiert einen Wechsel in die 2. Liga. Noch gibt es aber keine definitive Entscheidung.