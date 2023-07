Traiskirchen bastelt weiter am Senegal-Coup

Jene fünf afrikanischen Testpiloten, die in den letzten Tagen bei Traiskirchen mittrainierten, sind wieder zurück in ihrer Heimat. Die Visa sind abgelaufen, doch die Senegalesen sollen wieder kommen. „Ich denke, dass alle zurückkehren. Ich habe eine Priorisierung für zwei Spieler abgegeben“, erzählt Traiskirchen- Trainer Hans Kleer. Konkret handelt es sich dabei um einen Innenverteidiger und einen offensiven Außenbahnspieler. „Qualitativ sind das wirklich sehr gute Spieler“, meint Kleer. Traiskirchen will die Akteure beim Verband anmelden: „Wenn sie dann da sind, gehe ich davon aus, dass sie spielen dürfen.“