Traiskirchen vor Umbruch

Traiskirchen steuert auf eine intensive Transferzeit zu. Der Abschied von Oliver Mohr und Patrick Haas nach Ebreichsdorf ist schon länger bekannt.

Nun steht Abwehrchef Leo Maros vor einem Transfer zu TWL Elektra. „Wir hätten gerne mit ihm verlängert“, seufzt Coach Hans Kleer über den bevorstehenden Abgang des 23-Jährigen. An vorderster Front hat Milan Jurdik, wie erwartet, keine Zukunft in Traiskirchen. Der Topverdiener konnte sportlich die Erwartungen bei weitem nicht erfüllen. Tin Vastic wird kommende Saison auch nicht mehr für Traiskirchen stürmen. „Er hat ein Stipendium in den USA“, berichtet Kleer.

Beim Slowaken Marek Rigo, der im Mittelfeld gesetzt war, stehen die Zeichen ebenso auf Abschied. Der 25-Jährige, der in der Heimat auch 31 Mal in der höchsten Spielklasse auflief, will es nochmals weiter oben versuchen. Das gleiche Ziel haben auch einige Youngsters.Dmitrovic bleibt, Helic

und Tercek wohl auch „Man wird nach der Transferzeit sehen, dass der ein oder andere weiter oben zu finden sein wird“, ist Kleer überzeugt. Mit Goalie Filip Dmitrovic hat der Verein hingegen verlängert.

Bei den Außenverteidigern Amar Helic und Michael Tercek geht es auch Richtung Verbleib. „Die jungen Innenverteidiger werden sich dann um einen Platz matchen, was wir brauchen, ist ein Gestandener, den müssen wir jetzt finden“, hält Kleer die Augen bei der Suche nach einem Maros-Ersatz offen.

Größerer Handlungsbedarf herrscht im Mittelfeld und im Angriff: Unter anderem wird Stripfing-Kapitän Nico Löffler (25) mit Traiskirchen in Verbindung gebracht. „Er ist Thema“, bestätigt Kleer, aber der offensive Mittelfeldspieler hat mehrere Optionen, genauso wie Marchfeld-Stürmer Max Entrup, der wohl ein Comeback im Profi-Bereich versucht. Die Chancen auf eine Rückkehr nach Traiskirchen liegen eher im Promillebereich.

Marek Rigo will nach oben. Foto: Malcolm Zottl