Traiskirchens hartes Programm nach dem Fehlstart

Auf den ersten Optimismus folgt der erste Dämpfer. Nach dem knappen Cup-Aus gegen Altach unterliegt Traiskirchen in der ersten Runde Aufsteiger Ardagger mit 2:3. „Wenn du von zehn Eins-gegen-Eins-Situationen gefühlt neun verlierst, wird es schwierig. Unsere Offensiven haben sich im Cup gegen Altach besser durchgesetzt, als gegen Ardagger — das sagt eigentlich schon alles“, war Traiskirchen-Trainer Hans Kleer nach dem Gastspiel im Mostviertel bedient: „Das Dursetzungsvermögen und die Präsenz in den Zweikämpfen hat uns gefehlt, deshalb haben wir gegen ein biederes Ardagger, das 90 Minuten alles in die Waagschale geworfen hat und jeden Ball hoch nach vorne geschlagen hat, verloren.“ Trotz allem war die Niederlage ein klassischer Selbstfaller. Nach einer schwachen Anfangsphase übernahm Traiskirchen das Kommando, kreierte in der Offensive aber viel zu wenige Ideen. „Wir waren um nichts schlechter als sie“, analysiert Obmann Werner Trost: „Uns hat die Effizienz gefehlt. Ardagger war glücklicher“, spielt Trost auf einen strittigen Elfer (den Dmitrovic hielt), ein vermeintliches Abseitstor und einen Freistoß-Treffer aus 35 Meter an: „Es ist vorbei, wir schauen nach vorne.“

Die liegengelassenen Punkte tun vor allem in Hinsicht auf die kommenden Aufgaben weh. Elektra, Viktoria, Marchfeld, Leobendorf, Rapid II, Sport-Club: Bis Mitte September bekommt es Traiskirchen mit einem höher eingeschätzten Gegner nacheinander zu tun. „Wir müssen finden, mitnehmen was geht, dann können wir vielleicht in der zweiten Hälfte der Hinrunde wieder einen Lauf starten“, hofft Trost.