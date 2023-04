Trauer um ein echtes Original

Werbung

Als es noch keine digitalen Anzeigetafeln gab, war es Hans-Peter Steinbrecher, der im Sepp-Doll-Stadion den Spielstand händisch aktualisierte, wenn ein Tor gefallen war. „Rambo“, wie Steinbrecher stets genannt wurde, reiste über Jahre hinweg quer durch Niederösterreich mit einem Moped zu den Spielen seines geliebten Kremser Sportclubs an, gab sich immer wieder bei Reservespielen als Linienrichter her, saß in Bundesliga-Zeiten mit Stars wie Mario Kempes im Mannschaftsbus und war zuletzt mit seinen unverkennbaren Outfits so etwas wie das Maskottchen seines Herzensvereins.

Am vergangenen Donnerstag kam Steinbrecher im Alter von 71 Jahren bei einem Verkehrsunfall zwischen Langenlois und Zöbing ums Leben. Er hinterlässt seine Ehefrau Magdalena, eine Tochter und zwei Enkelkinder. „Ich bin jetzt rund 45 Jahre beim KSC, er ist länger dabei gewesen. ‚Rambo‘ ist untrennbar mit dem Verein verbunden, wir werden ihn stets in Erinnerung behalten“, würdigt Vorstandschef Georg Stierschneider den Verstorbenen. Die Verabschiedung findet am Freitag, 14. April, um 13 Uhr, am Friedhof in Zöbing statt.