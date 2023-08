Viel Rückenwind für Volksfest-Spektakel

Wenn im benachbarten Stadtpark wieder Bierzelte und Fahrgeschäfte dominieren, dann ist auch den Heimspielen des Kremser Sportclubs großes Publikumsinteresse gewiss. Am kommenden Freitag empfängt die Flögel-Elf am zweiten Tag des Wachauer Volksfests den FavAC im Sepp-Doll-Stadion.

Nach einem Saisonstart, der kaum besser laufen hätte können, ist die Erwartungshaltung groß. „Ich hoffe, dass wir 1.500 bis 2.000 Leute ins Stadion bringen“, sagt Vorstandsvorsitzender Georg Stierschneider. Auch Trainer Thomas Flögel, für den es das erste Volksfest-Heimspiel an der Seitenlinie ist, hofft auf ein ähnliches Zuschaueraufkommen wie bei der Cup-Partie gegen Amstetten, als rund 2.000 Besucher ins Stadion pilgerten. „Wir haben das Nötigste getan, um die Werbetrommel zu rühren. Die Vorfreude bei der Mannschaft und mir ist groß.“

Auf dem Rasen erwartet Flögel einen unangenehmen Gegner. Der Wiener Stadtligameister erwischte einen soliden Saisonstart und überzeugte bisher vor allem durch defensive Stabilität. Die vom 32-jährigen Trainer-Talent Dozhghar Kadir gecoachte Truppe kassierte erst vier Gegentreffer. „Sie werden versuchen, das Spiel langsam zu machen. Wir werden mit unseren gewohnten Tugenden dagegenhalten und versuchen, von Anfang an die Kontrolle zu gewinnen“, gibt Flögel die Marschroute vor. In der Offensive muss seine Mannschaft vor allem auf einen Mann aufpassen. Benjamin Mustafic, den Flögel noch aus SKN-Zeiten kennt, erzielte drei der vier Saisontore des Traditionsvereins.

Knieschlottern wird diese Bilanz beim KSC nicht verursachen. Zu groß ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten nach zehn Punkten aus den ersten vier Spielen. Das Fundament, auf dem die aktuelle Erfolgswelle beruht: ein kontrollierter Spielaufbau mit äußerst sparsamem Einsatz von Risikopässen. Das minimiert die Gefahr, in gegnerische Konter zu laufen. Und brennt einmal der Hut, dann gibt es im Tor noch immer einen Christoph Riegler. Der 31-Jährige, der den KSC gegen Neusiedl einmal mehr vor einem sicher geglaubten Gegentreffer bewahrte, verleiht seinen Vorderleuten enorme Sicherheit. Die zweite Erkenntnis nach der Partie im Burgenland: Krems hat die Viererkette nicht verlernt. Durch den Ausfall von Kapitän Florian Bauer verabschiedete sich Flögel kurzerhand von seiner Dreierabwehrreihe. Plan B ging ebenso auf wie Plan A in den Wochen davor.