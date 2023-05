Von Bewerbungen und Fragezeichen

Die Abschiedstour des SC Wiener Neustadt wird zur Hitparade – im vierten Spiel unter dem Trainerduo Stefan Valenka und Thomas Piermayr bleiben die Blau-Weißen zum vierten Mal ungeschlagen. Aus Krems nehmen die Neustädter einen Punkt mit. Sehr zur Freude von Sportdirektor Heinz Griesmayer, der ähnlich wie seine Mannschaft aus der Regionalliga um einen Abschied mit Anstand von seinem Herzensverein bemüht ist. Für Valenka/Piermayr hat Griesmayer lobende Worte und Anerkennung: „So, wie sie in den letzten Wochen gearbeitet und welche Ergebnisse sie mit der Mannschaft erreicht haben, haben sie meiner Meinung nach eine interessante Bewerbung abgegeben…“ Griesmayer zeigt sich vor allem von der Unerschrockenheit des Trainerduos beeindruckt: „Eine Auswechslung eines Spielers aus taktischen Gründen (Pascal Fischer, Anm.) erfordert Mut, das trauen sich nicht alle Trainer. Auch, dass er nach der Gelb-Roten beide Stürmer am Feld gelassen hat, um weiter offensiv zu spielen, war die absolut richtige Entscheidung“, analysiert Griesmayer.

Intensive Gespräche

Wie es beim Wiener Neustädter SC weitergeht, wie Vorstand, Trainer und Kader aussehen, ist aktuell Gegenstand von intensiven Verhandlungen, die diese Woche in die nächste Runde gehen. Fix ist noch nix – wie es im Volksmund so schön heißt. Heinz Griesmayer hat bereits erste Gespräche mit den aktuellen Spielern geführt. Grundsätzlich zeigt sich ein großer Teil des Kaders bereit, auch den Weg in die 1. Landesliga mitzugehen. Youngster Michael Hutter wird nicht dabei sein, der Ex-Austrianer hat andere Ambitionen.