Zwei Spieler sollen noch dazustoßen

Ruhe ist beim Aufsteiger während der Sommerpause keine angesagt. Nach den ersten Neuzugängen von Elias Reickersdorfer und Dusan Zuza soll auch noch ein Mittelfeldspieler dazustoßen. „Wir sind in einigen Gesprächen, aber fixiert ist noch nichts“, hält sich Wolfgang Riesenhuber, Sportlicher Leiter von Ardagger/Viehdorf, noch bedeckt. Zumindest Keeper Sebastian Aigner wechselt von Oed nach Ardagger. Bis zum 17. Juli (Sommerübertrittszeit) muss der neue Kader stehen. Das erste Testspiel bestritt Ardagger/Viehdorf bereits. Kurzfristig schoben die Verantwortlichen das Spiel gegen den FC Wels ein. Die Partie (nach Redaktionsschluss) musste noch am Trainingsplatz ausgetragen werden. „Da unsere Tribüne am Hauptspielfeld noch nicht fertiggestellt ist, war das Risiko zu hoch. Daher findet die Partie gegen Wels am Trainingsplatz statt“, erklärt Riesenhuber und fügt hinzu: „Durch den Aufstieg müssen wir früher in die Vorbereitung starten. Einige Spieler befinden sich zwar noch auf Urlaub, aber es sollte kein Problem darstellen.“ Kommenden Dienstag steigt dann der nächste Test gegen Donau Linz (Oberösterreichische Landesliga). Um 19.30 Uhr wird dann schon am Hauptplatz gespielt. Bis dahin sind die Umbauarbeiten bei der Tribüne fertig.