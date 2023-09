Weinviertler Gipfel steckt voller Brisanz

Alles ist angerichtet für ein brisantes Prestigeduell im Weinviertel! Gastgeber Mannsdorf hat den ersten Sieg eingefahren, Kontrahent Leobendorf will sich aus der Mini-Krise nach dem blendenden Start kicken. „Ich glaube, in der Liga ist jeder schlagbar. Wir müssen Woche für Woche an unsere Grenzen gehen und alles geben“, erklärt Marchfeld-Trainer Hannes Friesenbichler. Der kommende Gegner, bei dem Ex-Marchfelder Maximilian Jaindl seit Sommer seine Schuhe schnürt, schwankt derzeit jedenfalls: Nach vier Siegen zum Saisonstart setzte es zuletzt zwei Niederlagen en suite, damit ist die Tabellenführung weg.

Abgehakt! „Wir müssen nach vorne schauen und voll angreifen“, fordert der Leobendorfer Käpt'n Lukas Schwaiger. Gegen die Friesenbichler-Elf sind zumindest Sascha Viertl und Marco Miesenböck wieder Thema. Thomas Bartholomay wird wohl noch ein, zwei Wochen pausieren müssen, dafür ist Manuel Botic – ebenfalls schon länger verletzt – wieder im Individualtraining. Der Kreativspieler soll demnächst in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln, ehe er wieder in der Ostliga mitwirken wird.

Die Duelle in den vergangenen Saisonen endeten mit einem Marchfelder 4:1 im Herbst und einer Punkteteilung (2:2) in der Rückrunde.

Zwei Freunde als Konkurrenten

Mit viel Selbstvertrauen und einer offenen Rechnung geht der Kremser Sportclub in sein Heimspiel gegen TWL Elektra. In der Vorsaison hatten die Wachauer gegen die Wiener zweimal jeweils mit 0:1 das Nachsehen. Die Rolle des Underdogs hat der KSC inzwischen abgelegt und geht als Tabellenzweiter als Favorit in die Partie gegen den noch nicht in Fahrt gekommenen Vizemeister der vergangenen Spielzeit. An der Seitenlinie kommt es zum Duell zweier Freunde. Krems-Trainer Thomas Flögel und sein Gegenüber Herbert Gager kickten Mitte der 90er-Jahre gemeinsam bei der Wiener Austria.

Traiskirchen und die schwarz-weiße Unserie

Der FCM Traiskirchen empfängt ebenfalls am Freitag den Wiener Sportclub. Nach vier Partien ohne Niederlage gab's zuletzt einen Dämpfer. Einerseits sind die Dornbacher noch ungeschlagen, andererseits ist die Weinstabl-Elf der letzte Dauerrivale gegen den Traiskirchen noch kein Pflichtspiel gewonnen hat — zehn Partien, fünf Unentschieden, fünf Niederlagen. „Wir freuen uns extrem auf die Partie“, ist das Heimspiel gegen die Hernalser nicht nur für Obmann Werner Trost nach wie vor ein Highlight. Die Vorjahresmeister der Jugendhauptgruppe Südost bekommen übrigens im würdigen Rahmen ihre Medaillen überreicht — vor der Partie und in der Pause.

Aufsteiger versus Schlusslicht

Der Aufsteiger brennt auf Sieg Nummer zwei in Liga drei. Und die Chancen stehen nicht schlecht gegen Schlusslicht Mauerwerk, das in der vergangenen Woche gegen die Young Violets untergegangen ist (1:6). Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber hofft auf den zweiten vollen Erfolg nach dem Auftaktsieg gegen Traiskirchen: „Drei Punkte würden guttun.“ Vermutlich noch kein Thema wird ein Einsatz von Florian Schleindlhuber sein: Nachdem sich seine Bauchmuskelverletzung zurückgemeldet hatte, hat der Innenverteidiger diese Woche wieder mit dem Training begonnen.

Die nächste Runde

Freitag, 19.30 Uhr: Marchfeld – Leobendorf (Cindi), Traiskirchen – Wr. Sport-Club (Divkovic), Krems – TWL Elektra (Bosnjak), Draßburg – FavAC (Autherith), Ardagger – Mauerwerk (Baumann).

Samstag, 16 Uhr: Wr. Viktoria – Rapid II (Hromalic), Donaufeld – Oberwart (Holzinger).