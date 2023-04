Mit B-Garnitur ins Finale

Werbung

Andreas Zehetbauer im Tor, Ufuk-Cem Ucar rechts hinten und Michael Mayer links hinten. Drei Spieler aus der zweiten Mannschaft fingen beim FC Marchfeld im Liga-Cup Halbfinale in Draßburg an. Mit Kevin Glück und Lazar Miletic saßen zudem zwei auf der Bank, die in der zweiten Halbzeit zum Einsatz kamen. Trainer Ernst Baumeister nahm es vorweg: „Die Burschen haben sich gut präsentiert. Sehr positiv.“

Das lag unter anderem auch daran, dass Daniel Sudar einen bärenstarken Tag erwischte und die Burgenländer im Rückraum ganz schwach verteidigten. Der Marchfelder Sechser kam in Minute zehn nach einem Corner mit dem schwachen rechten Fuß zum Abschluss - 1:0. Nur acht Minuten später fast ein Spiegelbild der Führung, diesmal schloss Sudar mit links ab und verdoppelte den Spielstand.

Der FC Marchfeld war generell gut in der Partie, kombinierte teilweise stark und drückte aufs Tempo. Von Draßburg kam aus dem Spiel heraus wenig, dafür fand ein Freistoß seinen Weg in die Maschen. Kapitän Patrick Obermüller bezwang Zehetbauer nach 31 Minuten und stellte auf 2:1.

Chancenwucher, aber noch zwei Treffer

Glück kam dann schon in der Halbzeit zu seinem Debüt, er ersetzte Francesco Lovric, der sich am Rücken bediente. Alec Flögel wurde für den am Knöchel angeschlagenen Christoph Kröpfl eingewechselt. Am Marchfelder Spiel änderte sich wenig, die Niederösterreicher ließen Chance um Chance liegen und damit die Partie offen. „Das Spiel hätte auch doppelt so hoch ausgehen können“, wusste Baumeister im Nachgang.

Goalgetter Max Entrup sorgte in der 78. Minute schließlich für die endgültige Entscheidung. Er ließ seinen Gegenspieler stehen, umkurvte auch noch Draßburg-Keeper Daniel Glander und schob zum 3:1 ein. Nach einem Abpraller, den die Draßburger einmal mehr nicht wegbekamen, stand Sudar im Strafraum goldrichtitg und fixierte mit seinem dritten Treffer an diesem Tag den 4:1-Endstand. Baumeisters Analyse?„Bis auf die Chancenauswertung haben wir sehr gut gespielt. Hochverdient gewonnen.“





Statistik:

ASV Draßburg - FC Marchfeld Donauauen 1:4 (1:2).

Torfolge: 0:1 (10.) Sudar, 0:2 (18.) Sudar, 1:2 (31., Freistoß) Obermüller, 1:3 (78.) Entrup, 1:4 (89.) Sudar.

FC Marchfeld (4-3-3): Zehetbauer; Ucar, Bolland, Lovric (46. Glück), Mayer; Sudar; Bajrami (83. Miletic), Kröpfl (46. Flögel); Meister (74. Mihaylov), Entrup (83. Vodilka), Sagmeister.

Draßburg, 95 Zuschauer, SR Yildirim.