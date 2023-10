Tabellenführer will die Heimfestung stürmen

Die Rolle als Underdog schmeckt den Kickern der SG Ardagger/Viehdorf. „Wir haben nichts zu verlieren, vielleicht können wir überraschen“, sagt Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber. Und: „Krems ist der ganz große Favorit, aber wir sind daheim noch ungeschlagen.“ Personell gibt's allerdings einen Rückschlag : Stamm-Innenverteidiger Franz Kaltenbrunner muss Gelb-Rot-gesperrt zuschauen – bei der jüngsten Auswärtspartie in Oberwart hat er die Ampelkarte gesehen.

Die Mostviertler holten in der vergangenen Spielzeit insbesondere dank ihrer hervorragenden Defensive ( 17 Gegentore in 28 Spielen) den Meistertitel in der 1. Landesliga und üben sich auch in der Regionalliga im Betonmischen. Vier Spiele mit Beteiligung der Truppe von Michael Unterberger endeten mit einem torlosen Unentschieden. Mit zwölf Gegentoren stellt Ardagger nach Krems und den Young Violets (beide elf Gegentreffer) aktuell die zweitbeste Defensive der Liga.

In Unruhe versetzt das KSC-Trainer Thomas Flögel nicht. „Für mich ist es kein Thema, ob das ein unangenehm zu bespielender Gegner ist. Wir zollen ihnen Respekt, wollen aber genauso Fußball spielen wie in den bisherigen Auswärtsspielen.“ Der KSC ist in der laufenden Saison in der Fremde ungeschlagen.

Kleer warnt vor Farkas & Co

Traiskirchens Torfabrik empfängt ebenfalls am Freitag Oberwart. Salko Mujanovic & Co wollen ihren Lauf fortsetzen. Allerdings sind die Burgenländer gut in Form. Mit den ehemaligen Bundesliga-Profis Patrick Farkas, Lukas Ried und Michael Huber stehen auch durchaus prominente Namen in den Oberwarter Reihen. „Eine gestandene Mannschaft mit Qualität“, prognostiziert Trainer Hans Kleer seinem Team keinen einfachen Freitagabend. Zumal Michael Tercek gesperrt zuschauen muss.

Lob für den FCM gibt's von Gästecoach Klaus Guger: „Traiskirchen ist sicher eine sehr spielstarke Mannschaft. Es wird einen ganz anderen Zugang als zu den letzten Spielen brauchen. Ardagger kam über das Kollektiv und den Kampf und auch die Young Violets über die Intensität, Traiskirchen schätze ich in erster Linie sehr spielstark ein.“

Lazarevic fehlt den Leobendorfern

Dass es gegen das Schlusslicht geht, ändert nichts an der Zielvorgabe in Leobendorf. Trainer Sascha Laschet über seinen Wunsch vorm Heimauftritt gegen den FC Mauerwerk: „Drei Punkte, wie immer.“ Fix fehlen wird dabei Dusan Lazarevic, der sich in einem Zweikampf gegen Sturm Graz unglücklich am Knie verletzte und noch auf seinen MRT-Befund wartet. Er war schon gegen den Sport-Club nicht dabei, ebenso wie Marco Hofer, der mit Magen-Darm-Problemen passen musste. Dafür meldete sich am vergangenen Wochenende Oliver Pranjic zurück.

In der Cup-Fasson auch im Liga-Modus?

Beim Cup-Auftritt gegen Austria Klagenfurt konnten die Marchfelder Selbstvertrauen tanken - allen voran der Ex-St. Pöltner Nicolas Meister, der die Kärntner phasenweise schwindlig spielte. Nun aber wartet wieder der Liga-Alltag. Und damit der SC Neusiedl. Setzen sich die Marchfelder gegen den SC Neusiedl durch, könnte man die Burgenländer überholen und sich wieder Richtung obere Tabellenhälfte orientieren. Die Statistik spricht dafür: Die jüngsten drei Duelle gewannen die Niederösterreicher, im heurigen Herbst hat man allerdings erst einmal daheim voll gepunktet. Bei den Gästen ist Innenverteidiger Lukas Gatti gesperrt.

Die nächste Runde:

Freitag, 19 Uhr: Draßburg- TWL Elektra (Gerhard Daubeck); 19.30 Uhr: Rapid II - Wr. Sport-Club (Faruk Celebi), Ardagger/Viehdorf- Kremser SC (Daniel Holzinger), Young Violets - Donaufeld (Philip Gadler), FCM Traiskirchen - Oberwart (Ahmet Hromalic), FC Marchfeld - Neusiedl am See (Daniel Stauber). Samstag, 16 Uhr:Wr. Viktoria - FavAC (Wolfgang Pilar); 18.45 Uhr:Leobendorf - Mauerwerk.