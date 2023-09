Top-Duo tritt auf die Euphoriebremse

Die NÖ-Klub bleiben in der Ostliga das Maß der Dinge. Abheben wollen die Überflieger aber nicht. Auch wenn die Favoritenrolle beim Gastspiel des Tabellenführers Krems in Draßburg klar vergeben ist, warnt KSC-Trainer Thomas Flögel: „Das ist keine schlechte Truppe. Sie könnten bereits viel mehr Punkte am Konto haben.“ Die Draßburger sind durchaus heimstark, haben auf eigener Anlage in dieser Saison erst einmal verloren.

Verzichten muss Krems bei den Burgenländern auf Top-Torjäger Benedikt Martic. Der 20-Jährige kassierte gegen Donaufeld die Gelb-Rote Karte. Noch länger fehlen wird nach seiner Meniskus-OP Mittelfeldmann Marcel Pemmer, fraglich ist nach einer hartnäckigen Mittelohrentzündung Außenbahnspieler Damir Mehmedovic.

Der rote Faden im Marchfeld

Auf volles Haus kann sich der FC Marchfeld freuen, schließlich gastiert Publikumsmagnet Wiener Sport-Club. Den Heimischen täte ein Erfolgserlebnis gut. Der FC Marchfeld kommt weiter nicht in Fahrt, die Offensivprobleme ziehen sich wie ein roter Faden durch die bisherige Saison. Insgesamt war es das 0:3 gegen Rapid II das fünfte von acht Matches, in dem den Marchfeldern kein Tor gelang.

Sportdirektor Ernst Baumeister nimmt Trainer Hannes Friesenbichler in Schutz: „Er kann sicher nichts dafür, Tore schießen kann er auch nicht. Er stellt die Mannschaft gut ein und trainiert gut, aber im Endeffekt zählen der Punkteschnitt und der Tabellenplatz.“

Bodenhaftung in der Traiskirchner Torfabrik

Vom 8:0 gegen den FC Mauerwerk lässt sich Traiskirchens Hans Kleer nicht täuschen. Zuhause gegen Neusiedl wird es schwieriger, ist der Coach überzeugt: „Das wird wieder ein deutlich zweikampfstärkerer und robusterer Gegner.“ Moses Meah gab am Wochenende seinen Einstand, Salko Mujanovic unterstrich seine Topform. Der Bosnier hält jetzt schon bei sieben Treffern in acht Partien.

Der SC Neusiedl ist daheim schon gut in Schuss, auswärts haben die von Stefan Rapp betreuten Burgenländer aber erst einmal gewonnen.

Remis-Spezialisten haben Lust auf mehr

Neusiedl musste sich zuletzt gegen die SG Ardagger/Viehdorf mit einem Remis begnügen. Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber freut sich über „eine Topleistung“ und den ersten Regionalliga-Punkt des Aufsteigers in der Fremde. Vor heimischer Kulisse treffen die Mostviertler nun auf den FavAC - seines Zeichens Tabellennachbar und direkter Mitbewerber im Kampf um den Klassenerhalt. Riesenhuber: „Ich glaube, dass wir daheim die Möglichkeit haben, zu bestehen. Wir werden schauen, dass wir einen 'Dreier' einfahren – aber es ist kein Wunschkonzert.“ Vier der acht bisherigen RLO-Auftritte der SG endete mit einer Punkteteilung. Die Remiskönige haben jetzt Gusto auf mehr.

Leobendorfer zwischen Zweifel und Euphorie

Ähnliches gilt für die Leobendorfer, die nun schon seit vier Runden dem ersehnten Sieg nachlaufen. Nun gastieren die Jung-Rapidler im Schatten der Burg Kreuzenstein, am kommenden Mittwoch steigt der Cup-Kracher gegen den SK Sturm Graz.

„In den ersten vier Runden haben wir immer die richtigen Entscheidungen getroffen, jetzt treffen wir leider oft die falschen“, kennt Sportleiter Michael Tackner einen der Gründe, warum es aktuell nicht läuft. „Jetzt schaltet sich der Kopf ein. Am Anfang der Saison ist alles spielerisch gegangen, jetzt müssen wir uns alles erarbeiten und dazu sind im Moment nicht alle bereit.“ Der letzte Aufeinandertreffen entschied Rapid II vor vier Jahren klar für sich (3:0), zuvor gab's zweimal eine Punkteteilung.

Die nächste Runde

Freitag, 19 Uhr: Draßburg - Kremser SC (Pascal Günsberg); 19.30 Uhr: FC Marchfeld - Wr. Sport-Club (Faruk Sevik), Traiskirchen - Neusiedl am See (Admir Hasanovic); 20 Uhr: Ardagger/Viehdorf- FavAC (Christian Heiner), Young Violets - Oberwart.

Samstag, 16 Uhr: Donaufeld - TWL Elektra (Stanislav Dyulgerov), Wr. Viktoria - Mauerwerk (Stevan Radenkovic);16.30 Uhr: Leobendorf - Rapid II (Thomas Kaplan).