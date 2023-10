Traiskirchen will jetzt auch Topteams biegen

So spannend war die Regionalliga schon lange nicht. Wer setzt sich die Herbstmeisterkrone? Diese Frage ist vier Runden vor dem Ende der Hinrunde völlig offen. Die ersten fünf Teams trennen nämlich gerade einmal zwei Punkte. Unter ihnen der SC Krems, der allerdings mit der Niederlage in Ardagger die Pole Position abgeben musste - und jetzt vorm NÖ-Gipfeltreffen mit Traiskirchen steht.

Dass die Tabellenführung vorerst weg ist, stört KSC-Coach Thomas Flögel nicht. Der Ex-Teamspieler zeigt sich vielmehr genervt vom Gerede rund um den Sprung zurück in den Profifußball: „Ich will davon nichts hören, alle sollen ruhig bleiben. Wir sind noch nicht so weit, um vom Aufstieg reden zu können.“ Die Bilanz gegen Traiskirchen aus den letzten drei Begegnungen fällig völlig ausgeglichen aus: Ein Kremser Sieg, ein Remis, ein Traiskirchner Sieg.

„Wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir Partien, in denen wir Favorit sind, gewinnen können. Jetzt wollen wir auch in solchen Spitzenspielen bestehen“, sagt Gästecoach Hans Kleer. Moses Meah fällt mit Knieproblemen aus.

Setzt Marchfeld den Lauf fort?

Vor dem Gastspiel in Wien-Favoriten konnte der FC Marchfeld Selbstvertrauen tanken. Drei Partien en suite hat die Friesenbichler-Elf gewonnen. Aufsteiger FavAC hat auf eigener Anlage im Herbst erst einmal voll angeschrieben. Vor drei Jahren haben die Wiener gegen die Mannsdorfer ein Testmatch bestritten, das mit 0:4 verloren ging. Setzen sich die Niederösterreicher durch, können sie den Anschluss ans Spitzenquintett halten.

Der Neuling als Favoritenschreck

Als „Leader-Schreck“ könnte sich die SG Ardagger/Viehdorf jetzt endgültig einen Namen machen. Denn nach dem Überraschungscoup gegen Krems fährt man nun mit breiter Brust nach Wien. Der Gegner: SR Donaufeld, seines Zeichens Tabellenführer. „Wieder Neuland für uns“, erklärt Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber. „ Sie haben 30 Tore geschossen, wie Traiskirchen – sie sind eine Topmannschaft. Donaufeld wird sicher ein harter Brocken, aber ich glaube, wir haben uns schon ein bisschen einen Respekt erarbeitet in der Liga. Wir fahren hin und werden alles in die Waagschale werfen“, kündigt Riesenhuber an und verweist auf den Sieg gegen Krems: „Warum sollten wir dort nicht auch etwas mitnehmen?“

Schweitzer-Einstand in Neusiedl

Die erste Mission führt Neo-Trainer Norbert Schweitzer (54) ins Burgenland. Denn Leobendorf versucht mit frischem Wind auf der Trainerbank wieder Schwung in die Bude zu bringen. Sascha Laschet musste gehen, will auf absehbare Zeit nicht mehr ins klassische Trainergeschäft zurückkehren. Schweitzer übernimmt. Sportleiter Michael Tackner war's wichtig, einen Liga-Insider zu verpflichten - vorerst einmal „mit Ablaufdatum“. Denn: „Wir haben beidseitig gesagt, dass wir das jetzt einmal bis Winter fixieren und dann schauen wir weiter. Es ist ja doch alles sehr schnell gegangen.“

Am Samstag wartet mit dem SC Neusiedl nicht eben ein Leobendorfer Lieblingsgegner. Der letzte SVL-Sieg gegen die Truppe vom Neusiedlersee liegt schon geraume Zeit zurück, datiert aus dem August 2020.

Die nächste Runde

Freitag, 18.45 Uhr: TWL Elektra – Wr. Sport-Club (Hromalic), FavAC – Marchfeld (Gruber), Draßburg – Young Violets (Marchsteiner), Krems – Traiskirchen (Autherith), Oberwart – Wr. Viktoria (Lenz).

Samstag, 16 Uhr: Mauerwerk – Rapid II (Hasanovic), Donaufeld – Ardagger (Gadler), Neusiedl/ See – Leobendorf (Yildirim).