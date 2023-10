Zwei NÖ-Jäger hinter der Wiener Phalanx

Top-Teamwochen für den FCM Traiskirchen - nach der Niederlage gegen Tabellenvierten Krems müssen sich die Möllersdorfer am Freitagabend dem Ostliga-Primus stellen. Der Tabellenführer wartet - Donaufeld ist ohnehin schon eine harte Nuss. Die Ausfälle machen's nicht einfacher: Auf Traiskirchner Seite sahen mit Trainer Hans Kleer, Nicolas Zdichynec und Co-Trainer Drazen Grujicic gleich drei Akteure Rot. Der letzte Traiskirchner Sieg gegen Donaufeld liegt geraume Zeit zurück - er datiert aus dem Frühjahr 2016. Seit dem Ostliga-Aufstieg der Wiener ist man gegen den FCM ungeschlagen.

Friesenbichler und seine Last-Minute-Asse

Der FC Marchfeld bekommt's mit Burgenland-Meister Oberwart zu tun. Auf den langen Atem seiner Jungs kann sich Trainer Hannes Friesenbichler verlassen, sechsmal konnten die Marchfelder in den letzten zehn Minuten bislang einnetzen. „Da sieht man aber, dass wir kräftemäßig unglaublich gut drauf sind. Das kommt nicht von ungefähr. Mental sind wir auch richtig gut unterwegs“, lobt der Trainer. Allerdings: Gerade in der Fremde sind die Burgenländer schwer zu knacken, kassierten auswärts im Herbst erst sechs Gegentore.

Für Ardagger geht's um Big Points

„Das wird ein ganz wichtiges Match, ein Sechs-Punkte-Spiel“, hofft Ardaggers Sportlicher Leiter Wolfgang Riesenhuber auf einen „Dreier“, um Draßburg im direkten Duell auf Distanz zu halten. Und er ist zuversichtlich, insbesondere nach dem jüngsten Coup daheim gegen den KSC: „Wir haben großen Respekt vor Draßburg, aber wenn wir daheim Krems schlagen können, ist auch gegen Draßburg einiges drinnen.“ David Kandutsch kassierte gegen Donaufeld seine fünfte Gelbe Karte und ist gesperrt. Verletzt fehlt außerdem Florian Schleindlhuber.

Zwar wird Einser-Tormann Christopher Stadler weiterhin gesperrt fehlen, dafür kommen Marko Markovic (Sperre) und Florian Krutzler (krank) wieder retour. Mit Marko Nikolic, der gegen die Austria-Fohlen Gelb sah, fehlt ein wichtiger Offensivmann. Auch Drassburg-Trainer Michael Porics spricht von „einem wichtigen Spiel“ gegen einen robusten Gegner: „Mit einem Sieg könnten wir aufschließen.“

Richtungsweisender Abstecher auf Kunstrasen

Mit einem 2:1 im Spitzenspiel gegen Traiskirchen haben sich die Krems in der Spitzengruppe behauptet. Jetzt geht's nach Wien - zu Toni Polsters Wiener Viktoria, dem direkten Tabellennachbarn. Schibany & Co müssen sich auf dem ungewohnten Kunstrasen bewähren. Auf diesem gab's für die Konkurrenz bislang nichts zu holen: Die Viktoria hat alle fünf herbstlichen Heimauftritte gewonnen. Übrigens: In der vergangenen Saison gab's zwei Remis in den direkten Duellen.

Zwölf Spiele, 24 Punkte und ein Torverhältnis von plus sieben – ausgeglichener könnten die Statistiken der Wiener Viktoria und des Kremser Sportclubs vor dem direkten Aufeinandertreffen am Samstagnachmittag kaum sein. Und dennoch gehen die Gastgeber aus der Bundeshauptstadt mit der Favoritenrolle in das Ostliga-Spitzenspiel. Die Truppe von Toni Polster ist seit neun Spielen ungeschlagen. „Das ist wieder eine neue Herausforderung. Außerdem ist es ein sehr kleiner Platz, jeder Out-Einwurf ist wie ein Freistoß oder ein Corner“, sagt Trainer Thomas Flögel.

Starker Einstand macht Lust auf mehr

Den nächsten Schritt wollen die Leobendorfer daheim gegen den FavAC machen. Denn im ersten Match unter Neo-Coach Norbert Schweitzer gab's gleich einen Auswärtserfolg in Neusiedl. „In der zweiten Halbzeit war es eine solide Leistung“, befindet Schweitzer, der mit Walter Mikota einen langjährigen Weggefährten als Co-Trainer zum SVL lotsen konnte. Die Favoritner gehören zu den schwächsten Auswärtsteams der Liga, fuhren in der Fremde bislang erst einen Sieg an.

Die nächste Runde

Freitag, 18.30 Uhr: Traiskirchen – Donaufeld (Heiner).- 19 Uhr: Rapid II – Neusiedl/See (Cindi).- 19.30 Uhr: Marchfeld – Oberwart (Celebi), Wiener Sport-Club – Mauerwerk (Hadzimuratovic).- 20 Uhr: Ardagger – Draßburg (Dyulgerov), Young Violets – TWL Elektra (Mayrhofer).

Samstag, 16 Uhr: Wr. Viktoria – Krems (Divkovic).- 16.30 Uhr: Leobendorf – FavAC (Kazanci).