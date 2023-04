Abstiegskampf verschärft

Zwei, drei, vier oder fünf - alles ist möglich, Regionalliga! Durch die Absteiger-Arithmetik und den Drang, die Gruppenstärke von 16 Teams zu erhalten, droht der große Exodus im unteren Tabellendrittel. Neben Schlusslicht Bruck und den Vorletzten Wiener Neustadt sind auch Leobendorf und Scheiblingkirchen mächtig in der Verlosung. Die Scheiblingkirchner warten seit fünf Wochen auf einen Sieg, am Sonntag kommt die Wiener Viktoria ins Pittentalstadion.

Zum Duell der schwarz-weißen Traditionsvereine kommt es heute in Hernals - der Wiener Sport-Club empfängt den Kremser Sportclub. Traiskirchen genießt aufgrund Brucks Liga-Embargo ein spielfreies Wochenende. Für Wiener Neustadt geht es zuhause am Samstag gegen Mauerwerk darum, zum dritten Mal in Folge einen Sieg einzufahren. Unter Interimstrainer Stefan Valenka läuft's beim WNSC...

Burgenland-Woche für die Weinviertler

Leobendorf, der FC Marchfeld und Stripfing bekommen es allesamt mit Teams aus dem Burgenland zu tun. Die Elf von Trainer Sascha Laschet muss zum "Sechs-Punkte-Spiel" nach Drassburg. Der FC Marchfeld und Trainer Ernst Baumeister sind in Neusiedl zu Gast, wo der frühere Mannsdorfer Konstantin Breuer und der Strasshofer David Strmsek kicken. Für den FCM gab es zuletzt vier Niederlagen am Stück. Den Abschluss macht Stripfing - letzte Woche spielfrei - zu Hause gegen Siegendorf. Viel mehr als die nächste sportliche Herausforderung schwirrt aktuell aber das Urteil zur Zweitliga-Zulassung in den Köpfen herum. Siehe dazu: https://www.noen.at/meinfussball/regionalliga-ost/sv-stripfing-stripfing-wird-zulassung-verweigert-stripfing-364933268

Die nächste Runde

Freitag, 19 Uhr: Draßburg - Leobendorf (Celebi; Dogru, S. Yildiz), Neusiedl am See - FC Marchfeld Donauauen (Stauber; A. Moitzi, Tikal); 19.30 Uhr: Wr. Sport-Club - Kremser SC (R. Braunschmidt; S. Koc, O. Schneeberger).

Samstag, 16 Uhr: Donaufeld - Elektra (Greinecker; Diesenberger); 16.30 Uhr: Stripfing - Siegendorf (A. Hadzimuratovic; Knezevic, Tomanovic); 18 Uhr: SC Wr. Neustadt - FC Mauerwerk (M. Kouba; D. Ceri, E. Dinleyici).

Sonntag, 14 Uhr: USV Scheiblingkirchen-Warth - Wr. Viktoria (G. Orhan; S. Stojanovic, M. Liszt).