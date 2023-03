Bereit zum Jubeln

Stripfing-Trainer Goran Djuricin hat vor dem Duell mit Donaufeld Personalprobleme. Ali Sahintürk ist nach seiner Roten Karte genau so gesperrt, wie Nikola Gataric nach der fünften gelben Karte. Dazu kommen die Verletzten Stefan Rakowitz und Darijo Pecirep, Marco Sahanek hatte zuletzt Corona. Nach dem 0:0 gegen Traiskirchen will Djuricin offensiv wieder mehr sehen, zumindest die Defensivleistung imponierte ihm.

Scheiblingkirchen will die eigene Torsperre nach über 200 Minuten brechen. Heute, Freitag, kommt Leobendorf ins Pittentalstadion. Christopher Hatzl hat seine Sperre abgesessen, ist wieder dabei. Leobendorf-Sportleiter Michael Tackner vor dem Spiel in Scheiblingkirchen: „Im Moment ist es in der Liga fast egal. Da ist es gegen keinen Gegner leicht. Für uns ist wichtig, dass wir wieder alles geben und kämpferisch dagegenhalten.“

FC Marchfelds Ernst Baumeister, der mit seinen Jungs am Freitag bei Mauerwerk gastiert: „Schauen wir einmal, leicht wird es nicht. Im Herbst haben sie ein bisschen über ihrem Wert gespielt, jetzt gerade aber ein bisschen drunter.“

Krems verjagt Abstiegsgespenst

Nach dem Auswärtsdreier gegen Siegendorf ist das Abstiegsgespenst vorerst weg aus Krems. Acht Punkte Vorsprung auf die Burgenländer lassen beruhigt auf die kommenden Aufgaben blicken – und bringen auch das altbekannte KSC-Selbstvertrauen zurück. „Wir werden die Klasse aus eigener Kraft halten, dafür sind wir stark genug“, sagt Vorstandsboss Georg Stierschneider und Coach Björn Wagner ergänzt: „Ein einstelliger Tabellenplatz ist das neue Ziel!“ Von den nächsten vier Spielen absolviert der KSC drei zuhause. „Da wollen wir neun Punkte einfahren“, gibt Wagner die Marschroute vor. Der erste Kontrahent auf dem Weg zu höheren Würden ist am Freitag die Wiener Viktoria. Im Herbst endete das Duell in der Bundeshauptstadt 1:1.

Eigentlich würde diese Woche der Abstiegsgipfel zwischen Wiener Neustadt und Bruck steigen. Doch die Brucker haben bekanntlich kein Interesse mehr daran, am Spiel teil zu nehmen, für Wiener Neustadt werden es die ersten drei Punkte in diesem Frühjahr.

In Draßburg ist Traiskirchen nach den starken Auftritten zuletzt Favorit, das 0:0 gegen Stripfing unterstreicht die absolute Top-Offensive der Kleer-Elf. „Auch wenn es blöd klingt, aber es wird womöglich ein schwierigeres Spiel als gegen Stripfing. Es wird sicher mehr Arbeit und es braucht extreme Laufbereitschaft“, so der Coach.

Die nächste Runde

Freitag, 19 Uhr: Draßburg - Traiskirchen (Dyulgerov; Heinzl, Korek), Neusiedl am See - Elektra (Daubeck; Waitz, M. Göschl), Scheiblingkirchen-Warth - Leobendorf (C. Mayrhofer; Stögerer, Kedrus); 19.30 Uhr: Kremser SC - Wr. Viktoria (A. Erdem; S. Stojanovic, K. Windisch), Wr. Sport-Club - Siegendorf (K. Kastenhofer; Güclü, G. Wieder); 20 Uhr: FC Mauerwerk - FC Marchfeld Donauauen (T. Paukovits; Z. Nemeth, M. Lidy). Samstag, 16.30 Uhr: Stripfing - Donaufeld (H. Tekeli; E. Dinleyici, S. Koc).