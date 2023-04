Die Ungewissheit im Gepäck

Werbung

Sollte Stripfing tatsächlich keine Lizenz für die 2. Liga erhalten, dann hätte das Folgen für den Abstiegskampf in der Regionalliga. Konkret müssten dann nämlich gleich vier Mannschaften absteigen, um bei einer Gruppenstärke von 16 bleiben zu können. Das würde bedeuten, dass der inzwischen vermeintlich komfortable Polster des Kremser Sportclubs auf die Abstiegszone womöglich gar nicht so komfortabel ist. „Aus dem Schneider sind wir noch nicht“, weiß das auch Trainer Björn Wagner, der mit seiner Mannschaft schon am Freitag die nächste wegweisende Partie vor der Brust hat. Draßburg aus dem Burgenland muss wie inzwischen beinahe die halbe Liga ebenfalls um den Klassenerhalt zittern. Der Trend spricht im direkten Duell für die Gastgeber. Der KSC ist inzwischen seit vier Spielen ungeschlagen.

In einer ähnlichen Situation befindet sich der USV Scheiblingkirchen. Vom gesicherten Mittelfeld mit einer Vier-Pleiten-Serie ins untere Drittel gerutscht, beendete erst die Strafverifizierung gegen Bruck am grünen Tisch den Negativlauf der Knaller-Elf. Heute, Freitag, gegen Siegendorf steht ein echtes Schlüsselspiel auf dem Kalender. Denn auch bei drei Absteigern sind die Pittental-Boys noch nicht im Trockenen. Coach Christoph Knaller ist zuversichtlich: „Wir müssen die phasenweisen guten Leistungen über eine ganze Partie auf den Platz bringen und uns entsprechend belohnen.

Traiskirchen vor Top-Spiel

Der FC Marchfeld muss nach drei Niederlagen in Folge ins Duell mit Schlusslicht Wr. Neustadt. Für Martin Kraus und Dominik Kirschner ist es die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Das Duo wechselte im Winter liga-intern, den (wahrscheinlich feststehenden sportlichen) Abstieg der Wiener Neustädter konnten sie allerdings nicht verhindern. Für die Wiener Neustädter war die Vorwoche das Ende einer langen Durststrecke, seit Oktober warteten die Blau-Weißen auf einen vollen Erfolg in der Liga, gegen die Wiener Viktoria war es dann so weit.

Leobendorf verlor am Dienstag im Nachtrag gegen Traiskirchen. Am Samstag kommt Aufsteiger Donaufeld, da wollen Trainer Sascha Laschet und Co zurück auf die Siegesstraße. Apropos Traiskirchen: Im Spitzenspiel der Runde wartet heute, Freitag, TWL Elektra auf die Kleer-Mannen.

Die nächste Runde:

Freitag, 19 Uhr: Siegendorf - Scheiblingkirchen-Warth (Simsek; Csobadi, Suta); 19.30 Uhr: FC Marchfeld Donauauen - SC Wr. Neustadt (D. Holzinger; Stögerer, Pleininger); Elektra - Traiskirchen (J.U. Thiel; E. Karadag, K. Huber); 20 Uhr: FC Mauerwerk - Wr. Sport-Club (Daubeck; Waitz, M. Göschl), Kremser SC - Draßburg (Koscielnicki; Nowotarski, M. Huber).

Samstag, 16.30 Uhr: Wr. Viktoria - Neusiedl am See (K. Kastenhofer; Güclü, Tazreiter); 17 Uhr: Leobendorf - Donaufeld (T. Kaplan; M. Tatzber, N. Cetiner).