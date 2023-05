Kuchen wird verteilt, die Krümmel werden knapp

Mit einem Punkt gegen Wiener Viktoria beendete der USV Scheiblingkirchen die Fünf-Partien-Pleitenserie, die Abstiegssorgen sind weit weg von erledigt. Für die letzten Runden zog der Verein aus dem Pittental noch ein Ass aus dem Ärmel, erweiterte das Trainerteam um einen alten Bekannten - Meistertrainer Thomas Husar, der die nächsten Wochen seinen Nachfolger Christoph Knaller unterstützen wird. Gegen Marchfeld wollen die Scheiblingkirchner endlich wieder voll Punkten, die Region ist ein gutes Omen - denn den letzten Sieg gab's gegen Stripfing...

Apropos Stripfing: Das Lizenz-Drama überschattete in der beschaulichen Gemeinde alles, was sonst so passierte. Auswärts bei der Wiener Viktoria will die Truppe von Goran Djuricin die gute Form der letzten Wochen fortsetzen. Leobendorf muss auswärts beim TWL Elektra ran. Besonders brisant wird das Duell wie immer für die Ex- Kicker Oliver Pranjic und Kristian Babic, sowie für Co-Trainer Pero Brnic. Alle haben Vergangenheit unter der Burg Kreuzenstein. Ebenfalls ein schweres Auswärtsspiel wartet auf Traiskirchen - denn Siegendorf braucht unbedingt noch weitere Punkte im Abstiegskampf.

Der Kremser Sportclub weiht am Freitagabend gegen Wiener Neustadt seine neue Flutlichtanlage ein. An Motivation sollte es den Wachauern also nicht fehlen. Noch dazu, wo es sportlich seit Wochen gut läuft. Der KSC ist durch den Last-Minute-Ausgleichstreffer beim Wiener Sport-Club seit inzwischen sieben Bewerbsspielen ungeschlagen, in der Rückrundentabelle fehlen nur drei Punkte auf Leader Traiskirchen. „Wir haben jetzt ein neues Flutlicht, da müssen wir den Zuschauern etwas bieten. Unterschätzen dürfen wir Neustadt aber nicht, die spielen jetzt frei von der Leber weg“, weißt Trainer Björn Wagner, dass der WNSC in den letzten drei Partien sieben Punkte geholt hat.

Die nächste Runde:

Freitag, 19 Uhr: Siegendorf - Traiskirchen (Pilar; Petrik, W. Meixner); 19.30 Uhr: FC Marchfeld Donauauen - USV Scheiblingkirchen-Warth (Koscielnicki; Nowotarski, M. Huber), Elektra - Leobendorf (T. Paukovits; A. Bekteshi, E. Dinleyici), Wr. Sport-Club - Draßburg (A. Kaiblinger; H. Steininger, Scharl); 20 Uhr: Mauerwerk - Neusiedl am See (R. Radev; Ak, M. Fischer), Kremser SC - SC Wr. Neustadt.

Samstag, 16.30 Uhr: Wr. Viktoria - Stripfing (C. Heiner; S. Dinic, N. Özdemir).