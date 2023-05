Matchball für Stripfing

Samstag, 13. Mai 2023 - ein guter Tag, um Vereinsgeschichte zu schreiben: Im Derby gegen den FC Marchfeld kann der SV Stripfing am Samstag auf heimischer Anlage die Meisterschaft fixieren. Gewinnen Trainer Goran Djuricin und seine Mannen das Prestigeduell, sind sie vom TWL Elektra rund um Ex-Mannsdorf-Coach Herbert Gager nicht mehr einzuholen. Ob die Stripfinger in der nächsten Saison eine Etage weiter oben spielen dürfen oder ob der Titel ohne Mittel bleibt, wird aktuell abseits des Platzes ausgefochten.

Ein Abschied mit Anstand

Nächstes höchstwahrscheinlich nicht mehr in der Regionalliga wird der SC Wiener Neustadt spielen. Kurz vor dem Abschied Richtung Landesliga kommt heute, Freitag, mit dem Wiener Sport-Club ein echter Traditionsverein in die ERGO Arena. Und mit den Dornbachern auch ihre im Bezirk Wiener Neustadt durchaus bekannte Trainer - Chefcoach Robert Weinstabl und Marco Kepler.

Zittern geht weiter

Während Wiener Neustadt tabellarisch nicht mehr den ganz großen Druck hat, brennt die Lage bei der Liga-Konkurrenz in der unteren Tabellenhälfte immer weiter an. Beim USV Scheiblingkirchen-Warth sieht man sich nach den Höhenflügen der letzten Jahre mit einer völlig neuen Situation konfrontiert, die Ergebnisse und Leistungen der vergangenen Wochen zeichnen eine positive Tendenz. Zuhause gegen Mauerwerk braucht es unbedingt drei Punkte. Bitter für Scheibling' - Konkurrent Leobendorf hat diese Woche das Brucker Freispiel, bekommt also fix alle drei Zähler.

Auch wenn das Remis gegen Wiener Neustadt sicher kein Ruhmesblatt war – die Gäste spielten immerhin 30 Minuten lang in Unterzahl –, machte der Kremser Sportclub einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt. Läuft am kommenden Spieltag alles für den Aufsteiger, wäre der Gang in die Landesliga auch bei fünf Absteigern kein Thema mehr. Dafür müsste der KSC sein Auswärtsspiel in Neusiedl gewinnen und Mauerwerk müsste dem Fünftletzten, Scheiblingkirchen, zumindest einen Punkt abknöpfen. „Eigentlich ist es ein Wahnsinn, dass man mit 38 Punkten noch nicht durch ist. Normal kann man sich da schon zurücklehnen und entspannen“, sagt Trainer Björn Wagner, der bei den Burgenländern voll anschreiben möchte. Besonders aufpassen muss der KSC auf deren Offensivduo. Patrick Kienzl und Matus Paukner haben in der laufenden Saison zusammen bereits 32 Tore erzielt.

Um ein Ticket unter den ersten fünf geht es für Traiskirchen - dazu braucht es aber dringend einen vollen Erfolg gegen die Wiener Viktoria.