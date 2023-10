Kremser Kracher gegen FC Marchfeld

Bereits am Nationalfeiertag wird's ernst für die Leobendorfer. In Oberwart erwartet sich Neo-Trainer Norbert Schweitzer „ein ganz schweres Spiel. Sie sind physisch sehr stark und sehr kompakt.“ Unter seiner Regie gab's zwei Siege in zwei Spielen. Sascha Viertl und Dusan Lazarevic, die beiden SVL-Sechser, fallen verletzungsbedingt für den Rest der Herbstsaison aus. Fix ist, dass am Donnerstag eine Premiere steigt - ein Pflichtspielduell zwischen den beiden Klubs gab's noch keins.

Traiskirchen kämpft um guten Hinrundenabschluss

Für ganz vorne wird es nicht reichen. Das steht nach den Niederlagegen gegen Krems und Donaufeld fest, aber spielt Traiskirchen am Ende einen sehr guten Herbst oder einen guten mit schwachem Finish. Das entscheidet sich in den Spielen gegen Draßburg am Freitag, gegen die Young Violets und Ardagger. „Wir haben einiges aufzuarbeiten. Das Spiel gegen Krems hat Spuren hinterlassen“, gibt Trainer Hans Kleer zu: „Aber wir werden die Jungs noch einmal aufrichten und eine sehr gute Herbstsaison zu Ende bringen.“ Der gesperrte Michael Tercek fehlt - ebenso wie Isuf Ajradini (Knieverletzung).

Zwei KSC-Asse müssen zuschauen

Ohne zwei Routiniers muss Titelkandidat Krems im NÖ-Duell mit dem FC Marchfeld auskommen. Philipp Koglbauer zog sich einen Riss der Achillessehne zu. Michael Ambichl kassierte gegen die Wiener Viktoria seine fünfte Gelbe Karte und fehlt gesperrt. Sorgen bereitet Trainer Thomas Flögel der Ausfall des 32-Jährigen nicht: „Natürlich ist er eine Führungsperson, aber die Mannschaft ist stark genug, um das abzufedern. Die Truppe besteht nicht nur aus elf Spielern.“ Flögel erwartet die Gäste aus dem Weinviertel, die seit fünf Meisterschaftsspielen ungeschlagen sind, im 4-2-3-1. „Sie verschieben gut, machen die Räume eng und haben mit Nicolas Meister und Eleoenai Tompte zwei schnelle Spieler in ihren Reihen. Da heißt es aufpassen, dass sie nicht über Konter kommen.“

Friesenbichler und das Gesetz der Serie

Übrigens: Flögel betreut früher auch mal die Marchfelder. Jetzt ist Hannes Friesenbichler der Mann an der Linie - und das sehr erfolgreich. 13 von 15 möglichen Punkten holten die Mannsdorfer aus den letzten fünf Spielen: „Jetzt geht es in die Richtung, wo wir hinwollen. Das muss mit der Mannschaft auch das Ziel sein“, erklärt Friesenbichler.

Ardagger und die Auswärtssorgen

Der Aufsteiger aus dem Mostviertel muss nach Wien. Die Young Violets schätzt Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber „nicht ganz so stark wie die Rapid-Amateure“ ein. Aber: „Natürlich haben sie große Qualität – alleine wenn man an Philipp Hosiner vorne denkt“, sagt Riesenhuber. David Kandutsch wird nach seiner Sperre wieder zurück sein. Und weil auswärts bisher erst ein Punkt herausgeschaut hat, könnte Ardagger/Viehdorf im wahrsten Sinn des Wortes neue Wege gehen. „Vielleicht reisen wir mit dem Zug an. Michi (Trainer Michael Unterberger; Anm.) hat gesagt, dass wir auswärts irgendwas ändern müssen. Auswärts muss 'mal ein 'Dreier' her. Also wollen wir etwas Neues probieren. Und wenn's nicht passt, dann fliegen wir das nächste Mal“, sagt Riesenhuber mit einem Lächeln.

Die nächste Runde

Donnerstag, 17 Uhr: Oberwart – Leobendorf (Pilar).- Freitag, 19 Uhr: Draßburg – Traiskirchen (Yildirim), Neusiedl/See – Wiener Sport-Club (Daubeck).- 19.30 Uhr: Favoritner AC – Rapid II (Hadzimuratovic), Kremser SC – Marchfeld (Kastenhofer), TWL Elektra – Mauerwerk (Kotsch).- 20 Uhr: Young Violets – Ardagger (Divkovic).

Samstag, 15 Uhr: Donaufeld – Wr. Viktoria.