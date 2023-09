Erster Dämpfer spornt Leobendorf an

Der Überflieger musste Federn lassen. Nach vier Siegen en suite kassierten die Leobendorfer die erste Saisonniederlage. Ausgerechnet der ehemalige SVL-Kicker Volkan Düzgün besiegelte das Schicksal der Laschet-Elf in Traiskirchen. Daheim gegen die Wiener Viktoria möchte Leobendorf wieder zurück in die Spur kommen. „Die Mannschaft kann's besser als sie es gegen Traiskirchen gezeigt hat“, sagt Sportchef Michael Tackner. Die Viktoria wartet auswärts noch auf ein echtes Erfolgserlebnis. In der Fremde hat die Elf von Toni Polster bei drei Auftritten erst einmal gepunktet. Das jüngste Duell der beiden Klubs im Mai ging an Leobendorf (2:1).

Kleer will das Level halten

Der erste Verfolger des Liga-Primus gastiert am Freitagabend in Wien-Hütteldorf. Trainer Hans Kleer traut seiner Traiskirchner Truppe gegen die Jung-Rapidler alles zu. „Der Start ist auf alle Fälle positiv“, bilanziert der Coach. „Wir hatten auch schon zwei, drei stärkere Gegner. Die Jungs haben gesehen, dass sie mit jedem mithalten können. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das Level auch über eine längere Zeit halten können“, gilt es trotz allem am Boden zu bleiben: „Beim ein oder anderen ist auch noch etwas drinnen. Wenn wir den Spirit aufrechterhalten, dann glaube ich schon, dass wir auch gegen Rapid und den Sport-Club was mitnehmen können.“ Bei den Rapidlern (seit drei Runden ungeschlagen) kehren Tobias Hedl und Dominic Vincze wieder zurück.

Der Aufsteiger fordert den Kultklub

Stichwort Sportclub: Die Dornbacher bekommen's am Freitag daheim mit dem NÖ-Meister zu tun. Die Vorfreude auf das Duell mit den noch ungeschlagenen Schwarz-Weißen und auf die ganz spezielle Atmosphäre in Hernals ist groß.. „Es ist natürlich eine Kultstätte im Fußball“, sagt Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber. „Wir freuen uns darauf – das wird eine geile Geschichte.“ Und Riesenhuber hofft auf die ersten Punkte in der Ferne – in den bisherigen Auswärtsspielen bei der Wiener Viktoria (2:3) und Leobendorf (0:2) setzte es Niederlagen.

„Es wäre super, wenn wir auswärts einmal anschreiben. Ich glaube, dass wir zurzeit ein bisschen vor Ehrfurcht erstarren bei den Auswärtsspielen – wir kennen die Stadien noch nicht. Aber wir haben alle Möglichkeiten, dort zu bestehen“, sagt Riesenhuber. Florian Schleindlhubers Bauchmuskelverletzung wurde beim Training unter der Woche wieder akut – der Innenverteidiger muss nun wieder passen.

Flögel: „Dürfen nicht zurückschauen“

Nach vier ungeschlagenen Spielen in Folge kassierte der Kremser Sportclub am Wochenende gegen den FavAC den ersten Dämpfer in der laufenden Saison. Besonders wegen der fahrlässigen Chancenauswertung, eines zu Unrecht aberkannten Abseitstors und eines Kopfballs von Torhüter Christoph Riegler (!), der womöglich hinter der Linie war, saß der Frust im Nachgang der 0:2-Niederlage tief. Jetzt hat der KSC nicht nur die längste Auswärtsreise der Saison, sondern auch einen richtig unangenehmen Gegner vor der Brust, wie Trainer Thomas Flögel meint: „Oberwart ist sehr schwierig zu bespielen. Wir dürfen nicht zurückschauen oder womöglich die Nerven verlieren, sondern müssen da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Das war nämlich sehr gut.“

Marchfelder Charakter gefragt

Es war bislang nicht die Saison des FC Marchfeld. Die Mannsdorfer rangieren nur am vorletzten Platz. Dass nach 476 torlosen Minuten Taner Sen endlich den Bann gebrochen hat, war nur ein schwacher Trost. Denn trotz der Führung schlitterte die Friesenbichler-Elf vergangene Woche in eine 1:4-Niederlage gegen die Wr. Viktoria.

Friesenbichler ist von seinem Team überzeugt: „Die Mannschaft hat so viel Charakter. Wir können nur aufstehen und weitermachen.“ Leicht wird's in Wien aber nicht gegen TWL Elektra. Die Elf von Ex-Mannsdorf-Trainer Herbert Gager feierte justament am vergangenen Spieltag in Oberwart den ersten Saisonsieg und tankte damit Selbstvertrauen. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams Ende Februar zog der FCM übrigens den Kürzeren, die Wiener gewannen 1:0.

Die nächste Runde

Freitag, 17.30 Uhr: Leobendorf – Wr. Viktoria (Wisak).- 19 Uhr: Rapid II – Traiskirchen (Thiel), Neusiedl/See – Draßburg (Wilfried).- 19.30 Uhr: Wr. Sport-Club – Ardagger (Wandl), TWL Elektra – Marchfeld (Erdem), Oberwart – Kremser SC (Hasanovic), FavAC – Donaufeld (Sampl).- Samstag, 19 Uhr: Mauerwerk – Young Violets (Pilar).