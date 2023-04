Regnerischer Vorbote zu Spitzenspiel

Werbung

Das wird ein Fußball-armes Wochenende - auch in der Regionalliga: Scheiblingkirchen gegen Bruck aufgrund des Brucker Boykotts ohnehin schon im Vorfeld klar. Traiskirchen gegen Leobendorf wurde am Freitagvormittag abgesagt, über der Kremser Partie gegen Mauerwerk standen zu Mittag auch schwarze Gewitterwolken. Marchfeld hält aus NÖ-Sicht bei den Freitagspartien die Stellung, der Sportclub-Platz in Hernals sollte soweit wasserfest sein. Die Mannen von Trainer Ernst Baumeister verloren am Freitag gegen Krems, setzten sich aber am Ostermontag im RLO-Cup gegen Draßburg durch und tankten dadurch Selbstvertrauen. Allen voran Daniel Sudar, der beim 4:1 gleich dreimal traf. Bei den Marchfeldern fehlen mehrere Stammspieler mit Verletzungen, unter anderem Stammtorhüter Mario Zocher.

Für die Stripfinger geht es am Samstag darum, Wiedergutmachung zu leisten, das Frühjahr lief noch nicht nach Plan. Gegen den neuen Spitzenreiter TWL Elektra gibt es jetzt die nächste Chance, aus der Krise zu kommen. Mehr dazu: SV Stripfing - Die Führung ist weg.

Wiener Neustädter Abschiedstour

Am Samstag ist auch die Heimpartie der Wiener Neustädter gegen die Wiener Viktoria geplant. Die Truppe von Toni Polster aus Meidling ist so etwas wie der SC-Angstgegner, in fünf Partien gab's vier Niederlagen und nur ein Remis für Wiener Neustadt. Für die Blau-Weißen ist nach der Pleite gegen Siegendorf in der Vorwoche der Zug für den sportlichen Klassenerhalt abgefahren, die Planungen laufen Richtung Landesliga. „Alles andere wäre unseriös“, wie es Interimstrainer Heinz Griesmayer formuliert.