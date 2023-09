Der erste Jäger wagt sich ins Kremser Revier

Alles ist angerichtet für ein Fußballschmankerl Marke Spitzenspiel. Der Tabellenführer der Regionalliga Ost trifft am Freitag auf seinen ersten Jäger. Oder: Krems gegen die Young Violets Austria Wien. Die Gäste reisen mit dem Selbstvertrauen von vier Siegen in Folge in die Wachau an, der KSC spürt nach einer der bisher überzeugendsten Vorstellungen in dieser Saison in Draßburg noch mehr Rückenwind.

Viel Qualität in der KSC-Offensive

Nach dem Doppelpack von Rookie Felix Nachbagauer hat Trainer Thomas Flögel insbesondere in der Offensive die Qual der Wahl. Benedikt Martic kehrt nach abgesessener Sperre ins Team zurück, Jannick Schibany erzielte im Burgenland zwar neuerlich keinen Treffer, erwies sich aber einmal mehr als wertvoller Blockspieler an vorderster Front. Trainer Thomas Flögel zollt den Jung-Violetten Respekt: „Sie sind für mich neben Rapid II der Titelfavorit, weil sie Profis und extrem gierig sind.“

Übrigens im Vorfeld der Partie steigt von 14 bis 17 Uhr ein Familienfest im Sepp-Doll-Stadion (Zielschießen, Hüpfburg, Schminkstation). Das Zweierteam des KSC duelliert sich mit Pöggstall.

Kleer und die Favoritner Tänze

Mal wieder Favoriten! Bereits zum dritten Mal in dieser Saison gastiert der FCM Traiskirchen im zehnten Wiener Gemeindebezirk — nach 2:2 gegen TWL Elektra und Kantersieg gegen Mauerwerk wartet nun der FavAC. „Das wird von der Emotion her noch einmal eine andere Partie als gegen Neusiedl“, prognostiziert Trainer Hans Kleer einen heißen Tanz: „Bei seinen Heimspielen hat der FavAC bisher gut gespielt. Wir werden mit und gegen den Ball alles abrufen müssen und in der Offensive müssen wir uns besser durchsetzen als zuletzt.“ Für ein Trio ist es übrigens die Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte. Michael Tercek und Fatih Balli zerrissen für den Traditionsverein aus dem zehnten Bezirk ihre ersten Fußballschuhe. Kapitän Filip Dmitrovic hütete im Frühjahr 2022 den Kasten der Wiener.

Mostviertler füllen ihr „Meilenkonte“

Miles and more für den Befreiungsschlag! Im Burgenland geht's für Ostliga-Rookie SG Ardagger darum, die hinteren Gefilde zu verlassen. „Oberwart ist die weiteste Reise für uns mit zweieinhalb, fast drei Stunden. Sie sind auch Aufsteiger und haben sich gut verstärkt. Natürlich ist es wieder Neuland für uns, aber wir haben in Neusiedl auswärts Lunte gerochen. Vielleicht passt es dort, dass wir einen 'Dreier' holen“, blickt Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber voraus und versichert: „Wir werden alles in die Waagschale werfen.“

Zwei Gesperrte fehlen beim Duell mit dem Schlusslicht

Ein starker Cup-Auftritt gegen Austria Klagenfurt, zuvor der zweite Ostliga-Sieg: Vor dem Kellerduell beim FC Mauerwerk befindet sich die Marchfeld-Truppe im Aufwind, könnte sich - drei Punkte bei den noch sieglosen Wienern vorausgesetzt - Richtung Mittelfeld orientieren. „Die Mannschaft ist auf einem richtig guten Weg“, befand Trainer Hannes Friesenbichler nach dem Cupfight gegen die Pacult-Truppe. Am Samstag fehlen allerdings Markus Nowotny und Eleoenai Tompte (jeweils Gelb-Rot-Sperre). Mit David Oroshi (Magen-Darm-Virus) und Benjamin Budimir (Zerrung im Oberschenkel) stehen allerdings schon wieder zwei Rückkehrer vor der Tür.

Ein Offensivspektakel dürfte es nicht werden: Mauerwerk hat in der laufenden Saison daheim erst einmal getroffen, der FC Marchfeld in der Fremde allerdings auch nur dreimal eingenetzt.

Schwarz-Weiß bleibt die Leobendorfer Trendfarbe

Im Cup konnten die Leobendorfer dem SK Sturm Paroli bieten, zogen sich bei der 0:3-Niederlage unter der Woche sehr achtbar aus der Affäre. Vor immerhin 1.500 Fans. Gibt's jetzt ein Dacapo? Schwarz-Weiß bleibt nach dem Duell mit den „Blackies“ weiterhin in, denn schon drei Tage später fahren die Niederösterreicher zum Wiener Sport-Club und wollen in der Liga die Durststrecke von fünf Spielen am Stück ohne Sieg beenden. Das letzte direkte Aufeinandertreffen der beiden Klubs ging im März unter der Burg Kreuzenstein mit 1:0 an Leobendorf, Mario Konrad traf damals.

Die nächste Runde

Freitag, 19.30 Uhr: TWL Elektra – Rapid II (Yildirim), Krems – Young Violets (Thiel), FavAC – Traiskirchen (Windisch).- 20 Uhr: Neusiedl/See – Wiener Viktoria (Willhalm), Oberwart – Ardagger (Hadzimuratovic).

Samstag, 16 Uhr: Donaufeld – Draßburg (Gheorghe), Mauerwerk – Marchfeld (Luef).- 18 Uhr: Wiener Sport-Club – Leobendorf (Heiner).