Die Überflieger nehmen Krems ins Visier

Los geht's im Marchfeld. Die Friesenbichler-Truppe empfängt am Freitag (19 Uhr) den Spitzenreiter. Die Wiener rangieren punktegleich mit Krems auf Platz eins. Die vergangene Saison brachte jeweils Auswärtssiege: Daheim verloren die Mannsdorfer im Herbst mit 0:1, auswärts setzten sich die NÖ-Kicker bei SR Donaufeld dann in der Rückrunde mit 3:2 durch. In der Fremde hat die Truppe aus dem Marchfeld bislang erst zweimal gewonnen.

Der Gipfel der Goalgetter

Der FCM Traiskirchen beendet das Kalenderjahr 2023 mit zwei Heimspielen. Zuerst geht's am Freitag gegen die Young Violets, die sich vergangene Woche glatt gegen Ardagger durchgesetzt hat (3:0). „Wir haben in der Vorbereitung gegen sie gespielt und 0:3 verloren. Wir haben etwas gut zu machen“, unterstreicht Trainer Hans Kleer. Es wird auch das Aufeinandertreffen der beiden Top-Torjäger. Ex-Teamspieler Philipp Hosiner ist in der Schützenliste mit zehn Treffern der erste Jäger von Traiskirchens Salko Mujanovic, der in Draßburg zuletzt sein 13. Tor erzielte.

Mostviertler wollen Dampf machen

Viel vorgenommen hat sich der NÖ-Aufsteiger fürs letzte Heimspiel im Herbst. Die SG Ardagger/Viehdorf will sich gegen TWL Elektra etwas Luft nach unten verschaffen. „Wir werden alles in die Waagschale werfen, wir werden alles geben, damit wir noch einen Punktezuwachs haben“, verspricht Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber, der aber auch gewarnt ist: „Elektra ist ein sehr, sehr guter Gegner, sie waren Zweiter vergangene Saison.“

Leobendorf und die Kür

Das blau-gelbes Duell beschließt die Runde am Samstag. Leobendorf befindet sich vor dem Schlager gegen Krems im Aufwind, die Bilanz von Neo-Coach Norbert Schweitzer ist tadellos und Flügelspieler Marco Hofer präsentierte sich mit in Oberwart mit einem Viererpack on Fire. „Wir haben vorne überragende Spieler, deswegen haben wir auch schon so viele Tore geschossen“, erklärt Trainer Norbert Schweitzer. Jetzt empfangen Hofer und Co den Kremser SC zum NÖ-Kracher. „Wir haben jetzt dreimal die Pflicht gehabt und gegen unangenehme Gegner dreimal gewonnen“, freut sich Schweitzer, der vor den Top-Duellen gegen die Top-Teams Krems und Donaufeld anmerkt: „Jetzt kommt zweimal die Kür. Wir können ohne Druck spielen.“

Trainer Thomas Flögel hat die Entwicklung beim SVL natürlich registriert. „Ich erwarte sie auf Augenhöhe. Sie sind zuletzt wieder richtig gut in Fahrt gekommen“, sagt Flögel. Die Kremser Bilanz z am Fuße der Burg Kreu-zenstein ist trist. In den sieben Pflichtspielen seit Beginn der elektronischen Datenerfassung des NÖFV im Jahr 2007 gelang dem KSC kein einziger Sieg.

Die nächste Runde

Freitag, 19 Uhr: Marchfeld – Donaufeld (Thiel), Rapid II – Oberwart (Marchsteiner).- 19.30 Uhr: Traiskirchen – Young Violets (Veselcic), Wiener Sport-Club – FavAC (Rigger).

Samstag, 16 Uhr: Mauerwerk – Neusiedl/See (Holzinger), Ardagger – TWL Elektra (Erdem), Wr. Viktoria – Draßburg (Kaiblinger).- 16.30 Uhr: Leobendorf – Krems (Karner).