Krems will offene Rechnung begleichen

Blau-Gelb ist die Modefarbe in Liga drei. Ein NÖ-Trio belegt die ersten drei Ränge - und ganz vorne rangiert die Flögel-Elf. Und so steigt am Freitagabend ein echtes Spitzenspiel im Sepp-Doll-Stadion. Tabellenführer Krems empfängt mit dem SR Donaufeld jene Mannschaft, die vor dem KSC den Platz an der Sonne innehatte.

Mit einem Sieg vor eigenem Publikum könnten die Wachauer nicht nur ihren Höhenflug prolongieren, sondern auch eine offene Rechnung begleichen. In der Vorsaison setzte es gegen die Wiener nämlich gleich zwei Niederlagen mit jeweils zwei Toren Unterschied. Nicht zur Verfügung steht Trainer Thomas Flögel Offensivmann Marcel Pemmer. Der vom SKN gekommene Youngster wurde kürzlich am Meniskus opiert und muss noch einige Wochen pausieren.

Marchfeld und die grün-weiße Wundertüte

Schon am Freitag geht es für den FC Marchfeld gegen die zweite Mannschaft von Rapid. Das Team von Rapid-Urgestein Stefan Kulovits gilt als Wundertüte, kann jedem Gegner in dieser Liga wehtun. Beim letzten Spiel gegen die Wiener in der Sommervorbereitung 2020 gewann der FCM 3:0. Nur Markus Nowotny und David Oroshi waren damals schon dabei. Bei den Grün-Weißen stehen die Nachwuchsnationalspieler wieder zur Verfügung, Ex-Profi Christopher Dibon bleibt allerdings fraglich.

Kampf dem Ardagger-Auswärtsfluch

Die lange ersehnten Auswärtspunkte in der neuen Liga will die Spielgemeinschaft Ardagger/Viehdorf so bald wie möglich einfahren – am besten gleich am Freitagabend im Burgenland beim SC Neusiedl am See. Bisher gab's allerdings noch nichts Zählbares für die Mostviertler in der Ferne. „Sie sind sehr gut in die Saison gestartet. Es gilt für uns einfach, auswärts etwas mitzunehmen. Wir müssen auswärts anschreiben. Momentan zählt jeder Punkt, so wie es ausschaut“, blickt Michael Unterberger voraus. Sportchef Wolfgang Riesenhuber Riesenhuber ergänzt: „Wir müssen auswärts mal anschreiben. Das wäre ganz wichtig. Wir haben zweimal zu Null gespielt, aber es wäre mal gut, zu Null einen Sieg einzufahren – das wäre noch besser für die Tabellensituation.“

Springt der Funke bei Elektra über?

Leobendorf muss bei Herbert Gagers Elektra ran. Dabei hat sich die Personalsituation bei den Niederösterreichern entspannt. Marco Miesenböck gab in der Vorwoche sein Comeback, konnte fast über die volle Distanz gehen. Auch Sascha Viertl und Thomas Bartholomay sind auf einem guten Weg zurück. Allerdings konnte der SVL die Wiener noch nie schlagen. Aus dem Vorjahr sind ein Remis und vor allem eine bittere 0:5-Abfuhr in Erinnerung. Heuer hat TWL Elektra einen Fehlstart hingelegt, schon dreimal verloren - nun hoffen die Wiener, dass sportlich der Funke überspringt.

Auf doppelt ungewohntem Terrain

Das einzige Samstagsspiel steigt in Wien. Und Traiskirchen reist jedenfalls als Favorit zum Nachzügler Mauerwerk. Ob sich der FCM in dieser Rolle schwer tut? „Das kann ich dann am Samstag beantworten“, grübelt Kleer: „Mauerwerk spielt auf Kunstrasen. Da kann schnell was passieren“, nimmt der Übungsleiter den Tabellenletzten keinesfalls auf die leichte Schulter — in der zurückliegenden Saison gab es an gleicher Stelle ja die höchste Niederlage der Traiskirchner Ostliga-Historie (0:5).

Die nächste Runde:

Freitag, 19 Uhr: Rapid II – Marchfeld (Orhan).- 19.30 Uhr: FavAC – Young Violets (Demir), Oberwart – Draßburg (Karner), TWL Elektra – Leobendorf (Thiel), Krems – Donaufeld (Schnur), Wr. Sport-Club – Wr. Viktoria (Sampl).- 20 Uhr: Neusiedl – Ardagger (Celebi).- Samstag, 16 Uhr: Mauerwerk – Traiskirchen (Veselcic