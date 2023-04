Zum Siegen verdammt

Werbung

Am vergangenen Wochenende gab es für den Wiener Neustädter SC die ersten drei Punkte - der Strafverifizierung der Bruck-Partie sei Dank. Damit schiebt sich die Truppe von Trainer Heinz Griesmayer auf vier Punkte an Siegendorf heran. Sollte es nur zwei Absteiger geben, könnte ein voller Erfolg im Burgenland den Kampf um den Klassenerhalt wieder voll anheizen. „Wenn nicht, dann müssen wir für die Landesliga planen, so ehrlich muss man sein“, weiß Griesmayer, was auf dem Spiel steht.

In einer komfortableren Situation ist der Kremser SC. Der KSC dominierte in der Vorwoche beim 1:1 gegen die Wiener Viktoria das Spielgeschehen und trauerte am Ende zwei verlorenen Punkten nach. „Dann wären wir jetzt auf einem einstelligen Tabellenplatz und könnten ganz beruhigt ins Marchfeld fahren“, sagt Trainer Björn Wagner, der dem kommenden Gegner Respekt zollt: „Umsonst stehen die nicht so weit vorne. Sie sind sehr gut in die Rückrunde reingestartet und haben für mich eigentlich völlig überraschend gegen Mauerwerk eine auf den Deckel bekommen. Wie werden analysieren, was da genau los war und versuchen ihre Schwächeln rauszukitzeln.“

Der FC Marchfeld muss nach dem 1:5 in Wien beim FC Mauerwerk schnell den Kopf aus dem Sand bringen. Ernst Baumeister sprach im Nachgang von einem Katastrophenspiel, da kommt der "Lieblingsgegner" aus Krems gerade richtig. Mannsdorf/Groß-Enzersdorf gewann die letzten vier direkten Duelle, im Hinspiel trafen Nicolas Meister und Max Entrup zum 2:1-Erfolg. Letzterer fehlte gegen Mauerwerk, ist gegen den KSC aber wieder dabei - für den FCM eine ganz wichtige Personalie.

Weinviertel-Derby in Leobendorf

Normalerweise müsste man meinen, die Favoritenrolle ist beim Spiel zwischen Leobendorf und Tabellenführer Stripfing klar verteilt. Aufgrund der jüngsten Ergebnisse, muss man im Weinviertel-Derby aber auch die Elf von Langzeitcoach Sascha Laschet auf dem Zettel haben. Der SVL verlor im Frühjahr erst einmal, gewann zudem dreimal ohne Gegentor, ist also richtig gut drauf. Stripfing hingegen verlor schon dreimal, zuletzt mit 1:2 gegen Aufsteiger Donaufeld. Bitter für die Heimischen: Kapitän Mario Konrad (fünfte Gelbe) und Flügelspieler Albert Kautz (Rot) fehlen gesperrt. In der Offensive muss Laschet also einmal mehr improvisieren

Im Titelrennen ist mittlerweile wieder Spannung - dank der Konsequenz von TWL Elektra und den vergleichsweise wenigen zehn Punkten in sieben Frühjahrspartien von Stripfing. Und während der Spitzenreiter unter dem Kommando von Trainer Goran Djuricin im Weinviertel-Derby die Hausaufgaben erfüllen muss, schaut auch eine Auge auf die Konkurrenz - die Elektra empfängt Scheiblingkirchen, die ironischer Weise zuletzt gegen Stripfing punkteten und einen Treffer erzielten. Nach drei Pleiten in Folge wollen die Pittental-Boys wieder anschreiben.

Die nächste Runde:

Freitag, 19 Uhr: Siegendorf - SC Wr. Neustadt (Beier; Orler, Stollewerk), Bruck/L. - Neusiedl am See; 19.30 Uhr: FC Marchfeld Donauauen - Kremser SC (Kotsch; Gökdemir, P. Schönleitner), Elektra - Scheiblingkirchen-Warth (M. Kouba; M. Tatzber, E. Dinleyici); 20 Uhr: Mauerwerk - Draßburg (D. Holzinger; Stögerer, Ak). Samstag, 16 Uhr: Donaufeld - Traiskirchen (F. Sevik; K. Windisch, S. Dinic); 16.30 Uhr: Wr. Viktoria - Wr. Sport-Club (Koscielnicki; Moitzi, A. Ibrahim); 17 Uhr: Leobendorf - Stripfing (Ma. Weiß; W. Ginda, Koch).