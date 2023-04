Den Knoten gelöst

SC Neusiedl am See 1919 - FC Marchfeld Donauauen 1:3. Neusiedl kam ein wenig besser ins Spiel, der FC Marchfeld ließ aber nichts Zwingendes der Heimsichen zu. Es dauerte bis zur 41. Minute, ehe es erstmals raschelte. Nach einer Flanke von Eldis Bajrami köpfte Markus Nowotny die nicht unverdiente Führung. Ansonsten gab es wenig Hochkarätiges, FC Marchfeld-Trainer Ernst Baumeister analysierte: „Ein kampfbetontes Spiel. Man hat gemerkt, jeder will die Punkte haben.“

Plötzlich stand's nur noch 1:2

Sein Team wollte sie an diesem Abend scheinbar eine Spur mehr und machte nach 81 Minuten den (vermeintlichen) Deckel drauf. Maximiian Entrup stellte mit seinem 17. Saiontor auf 2:0. Neusiedl steckte aber nicht auf und kam doch noch zurück. Maximilian Wodicka war nach einem Corner per Kopf da und machte die Partie noch einmal heiß. „Unnötig. Wieder nach einem Standard“, war Baumeister angesäuert.

Entrup bediente in der Nachspielzeit aber zur Beruhigung aller Marchfelder Nerven den mitgelaufenen Francis Bolland, der noch seinen Gegenspieler abschüttelte und vor Harald Otto ruhig blieb - 3:1, Sack zu. „Es war schon Zeit“, jubelte Baumeister nach der Durststrecke über den Dreier im Burgenland.

Statistik:

SC NEUSIEDL/SEE – FC MARCHFELD DONAUAUEN 1:3 (0:1).

Torfolge: 0:1 (41.) Nowotny, 0:2 (82.) Entrup, 1:2 (90.) Wodicka, 1:3 (93.) Bolland.

SC Neusiedl am See 1919: Otto,; Tatzer, Wodicka, Breuer, Toth Daniel, Strmsek, Holzmann (82. Toth), Gatti (63. Bucur), Paukner, Töpel (70. Ibrahimovic), Kienzl.

FC Marchfeld: Zehetbauer; Ucar, Lovric, Nowotny, Oroshi; Bolland, Baur (84. Harrer); Mihaylov (46. Kröpfl), Bajrami, Meister (46. Sagmeister); Entrup.

Neusiedl, 300 Zuschauer, SR Stauber.