Gindl wird Neusiedler

Nach einem Jahr beim FAC in der 2. Liga zieht es den Bad Pirawarther Mathias Gindl in die Regionalliga Ost. Der Torhüter unterschrieb beim SC Neusiedl/See einen Vertrag bis Sommer 2024 und will dort endlich wieder Spielpraxis sammeln. „Sie haben mir gesagt, sie suchen einen Einser und das war perfekt für mich“, freut sich der 23-Jährige über die neue Herausforderung. Der bisherige Einser der Burgenländer, Harald Otto, verlässt den Verein.

Gindl kam in der abgelaufenen Spielzeit beim FAC nur zu zwei Einsätzen, ansonsten musste er Konkurrent Simon Spari den Vortritt lassen. Spari verlängerte seinen Vertrag in Floridsdorf, für Gindl steht im Burgenland jetzt ein Neuanfang an.