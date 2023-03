Stripfing verlor, zwei Marchfelder jubelten

Begonnen hat die fußballerische Laufbahn von Verteidiger David Strmsek beim SV Gänserndorf, wo der Strasshofer 2008 erstmals dem Ball nachjagte. Über Untersiebenbrunn und Donaufeld kam der noch 20-Jährige 2016 zum FAC. Bis Sommer 2023 ist er nach Neusiedl ausgeliehen. Dort darf Strmsek gemeinsam mit dem Lasseer Konstantin Breuer gerade einen gelungenen Frühjahrsstart bejubeln: Nach dem 1:1 in Scheiblingkirchen schlug man am Freitag auch noch überraschend Titelanwärter Stripfing. Strmsek spielte in der Abwehr durch, Kollege Breuer kam in Minute 52 aufs Feld.

Für den früheren Stripfinger war die Partie etwas Besonderes. Nicht aber, weil es gegen den Ex-Klub ging, sondern „weil sie Erster sind und die Liga dominieren. Einfach weil sie so gut sind, das macht eher die Brisanz aus“, erklärte Breuer, für den der Sieg schon überraschend kam. Er hielt allerdings fest: „Das muss ich auch zugeben, aber so ist halt der Fußball. Wenn man in einem Spiel in allen Belangen schlechter ist, gewinnt man auch nicht. Deswegen tu ich mir schwer mit verdient oder nicht verdient.“

Breuer: „Ich glaube, wir liegen ihnen gar nicht“

Für ihn ist der Dreier eine Momentaufnahme, er will weiter fleißig Punkte sammeln: „Die Tabelle schaut nicht ganz so gut aus wie letztes Jahr, deswegen tut jeder Punkt gut.“ Dass es aber ausgerechnet gegen Stripfing geklappt hat, lag ein wenig in der Luft – Stichwort 1:1 im Frühjahr 2022, dazu ein mühevoller 2:0-Sieg der Stripfinger im Herbst: „Ich glaube, wir liegen ihnen gar nicht. Wenn ich mich da an die letzten Partien zurückerinnere, da waren wir eigentlich in den meisten sehr giftig. Natürlich brauchst du auch Glück.“

Nach dem Spiel gab es neben dem Marchfeld-Jubelfoto mit Strmsek auch genug zu reden, wie der 27-Jährige schmunzelnd berichtete: „Es waren ein paar aus dem Marchfeld da, da steht man schon beisammen und plaudert. Wir haben uns gleich ausgemacht, dass wir am 15. April gemeinsam auf die Spring-Break-Party in Lassee gehen.“