Das Spiel der letzten Chance

Die Niederlagen-Serie des SC Wiener Neustadt endet gegen Bruck – allerdings nicht am grünen Rasen, sondern am grünen Tisch. So wie schon in allen Frühjahrsrunden zuvor traten die Brucker auch gegen den SC am Freitag nicht an, die drei Punkte werden den Wiener Neustädtern noch vor dem Wochenende gutgeschrieben. Damit gibt Wiener Neustadt rechtzeitig vor dem Abstiegskampf-Showdown gegen Siegendorf die rote Laterne ab.

Vier Punkte trennen die Blau-Weißen von den Burgenländern. Mit einem Sieg – dem ersten seit Anfang Oktober im regulären Spielbetrieb – könnte sich der SC auf einen Zähler heranschieben. Warum das entscheidend sein könnte? Sollte es nur zwei Absteiger geben (Stichwort Klassenerhalt Young Violets in der 2. Liga) wäre der WNSC mit einem vollen Erfolg plötzlich wieder im Rennen. „Wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen, wäre es vernünftig für die Landesliga zu planen, so ehrlich muss man sein“, weiß Trainer Heinz Griesmayer, der Robin Linhart, David Kos (beide verletzt) und Berkant Cuhadar (gesperrt) vorgeben.