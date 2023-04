Der Griff nach dem ungarischen Strohhalm

Werbung

Die Strafverifizierung der Partie mit Bruck war für Wiener Neustadt der erste Sieg seit Anfang Oktober – damit gibt der angeschlagene Regionalligist die „rote Laterne“ ab. Jetzt wartet der Showdown gegen Siegendorf, ein voller Erfolg ist unabdingbar, um noch irgendwie die Hoffnung auf den Klassenerhalt zu wahren. Abseits des Rasens bastelt die Vereinsführung seit mehreren Monaten an der Zukunft des Klubs. In concreto mit ungarischen Investoren, die sich anschicken, finanzkräftig dem Verein unter die Arme zu greifen (die NÖN berichtete). In der Gerüchteküche sammeln sich die Spekulationen – vom Traum von der Bundesliga bis hin zum Stadionkauf und der Installierung einer Akademie ist alles dabei. Aktuell schweigen sich die Verantwortlichen zu Details aus, verweisen auf die Verträge zwischen der österreichischen und der ungarischen Seite, die aktuell Gegenstand von Verhandlungen sind und bei den hinzugezogenen Anwälten liegen. „Die Gespräche sind sehr weit fortgeschritten“, hält Vorstand Rainer Spenger fest.

Auch nach dem Einstieg der ungarischen Unternehmer werden der aktuelle Präsident Hani Habib und sein Sohn David Habib weiterhin dem Verein erhalten bleiben, auch Toni Reisner, als Spieler eine blau-weiße Ikone, soll weiterhin Teil des Vorstands sein.