Keine Schüsse aus der Hüfte

Kein ganzes Jahr ist es her, seit Heinz Griesmayer interimistisch die Mannschaft leitete. Jetzt ist es wieder so weit, der Interimstrainer Griesmayer ist also nicht nur Sargon Durans Vorgänger, sondern auch sein Nachfolger.Wie lange und wer ihm nachfolgen wird, ist noch offen. Der WNSC-Vorstand traut dem erfahrenen Fußball-Professor den Abstiegskampf in der Regionalliga zu, soll die nächsten Wochen versuchen, das Ruder noch irgendwie herumzureißen. „Wir werden uns ansehen, wie die nächsten Spiele laufen und dann eine Entscheidung treffen“, so Vorstand Rainer Spenger, der allen Gerüchten aus verschiedenen Seiten sowie diversen Zurufen und Einflüsterern eine Abfuhr erteilt.

