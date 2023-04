WNSC gibt 2:0 aus der Hand

SC Wiener Neustadt - Mauerwerk 2:2. Die Partie begann mit einer Trauerminute - in Gedenken an den SC-Chronisten und die NÖN-Reporterlegende Herbert Geissler, der in der Vorwoche verstarb. Kurz darauf brachten die Wiener Neustadt-Kicker Herrn Geissler irgendwo auf seiner blau-weißen Wolke zum Lächeln - denn mit einem Doppelpack sorgte Dominik Rotter nach rund einer Viertelstunde für eine stattliche 2:0-Führung. „Wir waren gut in der Partie, haben das Geschehen kontrolliert“, zeigte sich Trainer Stefan Valenka mit der Anfangsphase zufrieden.

Kurz vor dem Seitenwechsel sollten sich aber Sorgenfalten auf Valenkas Stirn bilden - denn die Wiener Neustädter agierten in der Schlussphase von Durchgang eins zu ungenau, sollten viele gewonnen Bälle leichtfertig herschenken. Und Mauerwerk nutzte das Oberwasse für einen Doppelschlag von ihrer Seite. In dieser Tonart sollte es auch nach dem Seitenwechsel weitergehen, Mauerwerk in dieser Phase die bessere, die gefährlichere Mannschaft. Allerdings mit dem fehlenden Glück - im Abschluss. So blieb Wiener Neustadt in der Partie und hatte dann sogar im Finish durch Dominik Rotter, Arbnor Prenqi und Dominik Kirschner drei Top-Chancen auf den Siegestreffer.

„Unterm Strich sind wir nicht unzufrieden mit dem Punkt, aufgrund der Phase nach der Pause hätten wir die Partie auch verlieren können. Aber das Remis geht in Ordnung, ein Punkt, den wir mitnehmen“, so Valenka, der im dritten Spiel als Wiener Neustädter Chefcoach zum dritten Mal ungeschlagen bleibt.

29.04.2023 18:00

Statistik:

SC Wiener Neustadt - FC Mauerwerk Immo 2:2 (2:2)

Torfolge: 1:0 (11.) Rotter, 2:0 (17.) Rotter, 2:1 (43.) Mendy, 2:2 (45.) Domoraud

Karten: Vyhnalek (32., Gelbe Karte Foul)Özlesen (39., Gelbe Karte Unsportl.), Araz (66., Gelbe Karte Foul)

SC Wiener Neustadt: Kraus; Fönyedi, Ehrnhofer (64., Petlach), Piermayr, Fischer (74., Weidinger); Spahic; Hutter (61., Dominkus), Vyhnalek; Sax (46., Kirschner); Rotter, Prenqi.

FC Mauerwerk Immo: Janevski, Shousha, Özlesen, Klaric, Domoraud, Williams, Seydi, Araz Muhammet (88. Osei Yaw), Mendy (83. Ilic), Üstündag (28. Ouedraogo), Tuysuz

450 Zuschauer, Schiedsrichter: Markus Kouba