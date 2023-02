Harald Otto verhindert Scheibling's Heimsieg

Spiel Nummer eins der Rückrunde fand bekanntlich schon im Herbst statt, dieses Wochenende folgte Rune zwei - auf schwerem Geläuf, denn im Februar auf Naturrasen ohne Rasenheizung ist an einen geordnetes Kickkaum zu denken. Die Scheiblingkirchner luden die Neusiedler ein, ihr Spiel zu machen, gaben ihnen entsprechende Räume in der Eröffnung. Doch aufgrund der Platzverhältnisse verzichteten beide Seiten auf ein gepflegtes Kurzpassspiel, die Folge waren viele hohe Bälle aus der ersten Linie ins letzte Drittel.

Ressler-Hammer vor der Pause

Nach einer knappen halben Stunde übernahmen aber die Gastgeber das Kommando, kamen durch Standards immer wieder gefährlich vor das Neusiedler Tor. In aussichtsreicher Position kam der Ball vor Matthias Lindner zum Liegen, doch der Routinier brachte die Kugel nicht präzise genug auf den Kasten. Kurz vor der Pause dann die Führung. Nach einem kurz abgespielten Tobias Meier-Freistoß knallte Daniel Ressler das Gerät ins Gehäuse, keine Chance für Harald Otto...

Antwort nach einer Stunde

Durchgang zwei gestaltete sich weiterhin als eher zerfahrene Angelegenheit, Neusiedl wurde mutiger ohne wirklich zwingend zu werden. Nach einer Stunde klingelte es dann dennoch im Tor von Scheiblingkirchens Winter-Neuzugang Florian Kaltenböck. Elias Tarzi vollendete einen schön herausgespielten Angriff aus kurzer Distanz zum 1:1-Ausgleich. Es folgte viel Stückwerk, beide Mannschaften wollten bei diesem Spielstand das letzte Risiko nicht nehmen.

Elfer als Entscheidung

Scheiblingkirchen-Trainer Christoph Knaller brachte von der Bank mit Timo Etlinger und Christoph Eisinger noch einmal frischen Wind. Und beide sollten kurz vor dem Schlusspfiff im Mittelpunkt stehen. Etlinger springt im Sechzehner zum Kopfball in die Luft, Neusiedls David Strmsek will zwar auch zum Ball springt aber ausschließlich Etlinger ins Kreuz - ein klarer Elfmeter, das sah auch Schiedsrichter Admir Hasanovic so. Eisinger schnappte sich den Ball, übernahm Verantwortung - und sollte jedoch seinen Meister in Neusiedl-Keeper Harald Otto finden, der den Ball aus dem Eck fischte und den Punkt sicherte.

Stimmen zum Spiel

Scheiblingkirchen-Trainer Christoph Knaller: "Ein klassisches Auftaktspiel, es war für beide Seiten nicht leicht. Der Punkt geht in Ordnung, wir standen hinten stabil, hatten die hohe Qualität des Gegners in deren Offensive gut im Griff. Schade, dass sich ,Eisi' für eine gute Leistung nicht belohnen konnte, mir gefällt es aber, dass er bei so einem Spielstand Mut zeigt und sich den Elfmeter nimmt."

USV Scheiblingkirchen-Warth - SC Neusiedl am See 1919 1:1 (1:0)



Samstag, 25. Februar 2023, Scheiblingkirchen, 400 Zuseher, SR Admir Hasanovic

Tore:

1:0 Daniel Ressler (42.)

1:1 Elias Tarzi (62.)

USV Scheiblingkirchen-Warth: F. Kaltenböck - M. Jatic - D. Pichler (63. F. Kürner), D. Ressler - M. Steiner - M. Lindner (63. C. Eisinger) - S. Vollnhofer - C. Ressler (82. M. Reichardt) - A. Höller - T. Meier (73. T. Etlinger) - C. Hatzl; M. Luef, M. Ofenböck

Trainer: Thomas Husar

SC Neusiedl am See 1919: H. Otto - D. Strmsek, M. Holzmann, P. Kienzl, M. Paukner, K. Breuer (61. E. Tarzi), K. Sallam, M. Wodicka, L. Gatti, H. Ibrahimovic, T. Bockay; P. Köhle, T. Akbiyik, M. Haidner, S. Toth, P. Sonnleitner

Trainer: Stefan Rapp

Karten:

Gelb: Daniel Ressler (51., Foul), Daniel Pichler (52., Kritik), Stefan Vollnhofer (77., Unsportl.) bzw. Maximilian Wodicka (11., Foul), Patrick Kienzl (36., Foul), Manuel Holzmann (70., Foul), David Strmsek (88., Foul)