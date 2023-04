Tormann rettet als Torjäger Remis!

Scheiblingkirchen - Wiener Viktoria 2:2. Der Stand 1:2, schon über 92 Minuten auf der Uhr, da gab es noch einmal Eckball für den USV Scheiblingkirchen. Daniel Pichler bringt die Kugel hoch zur Mitte, Michael Steiner und Alois Höller behindern in der Luft die Viktoria-Abwehraktionen und plötzlich kommt der mitaufgerückte Florian Kaltenböck - eigentlich Tormann der Scheiblingkirchner - irgendwie zum Abschluss und knallt den Ball unter die Latte. Das Pittentalstadion bebte, Scheibling' mit dem Ausgleich! Für den USV war es der erste Punkt nach fünf Niederlagen in Serie.

Das „X“ war an diesem Sonntagnachmittag mehr als verdient. Scheiblingkirchen über die volle Distanz die bessere Mannschaft und tonangebend. Bereits in Durchgang eins ließ die Mannschaft von Christoph Knaller die besten Möglichkeiten aus - auf der anderen Seite war von den Meidlinger Gästen wenig da, bei einem Freistoß retteten Kaltenböck und die Querlatte den USV vor dem Rückstand. In Durchgang zwei wollten die Scheiblingkirchner ihr Glück erzwingen und sollten abermals nach ruhenden Bällen „schwimmen“: Knasmüllner per Kopf und Schindler am Abstauber brachten die Viktoria mit 2:0 in Front.

Späte Aufholjagd

Bitter für Scheibling' - denn auch nach dem Seitenwechsel hatten die Herren in Grün die besseren Möglichkeiten. Was für die Gastgeber die Sache nicht einfacher machte: Schiedsrichter Gökhan Orhan und seinen Assistenten waren durch fragwürdige Entscheidungen immer wieder Zielscheibe Scheiblingkirchner Kritik. Nach Schindlers Gelb-Roter Karte stand plötzlich Wiener Viktoria-Trainer Toni Polster reklamierend im Feld - Orhan hatte dafür keine Konsequenzen parat, bei Abseitspfiffen bewiesen die Herren ein unglückliches Händchen.

Scheiblingkirchen sollte sich aber durch zwei späte Treffer zumindest mit diesem einen Punkt belohnen - zunächst war Michael Steiner nach einem Daniel Ressler-Freistoß um den Schritt schneller am Ball, dann schlug die große Stunde von Florian Kaltenböck...

„Ein wichtiger Punkt, nach einem 0:2-Rückstand noch einmal so zurückzukommen, zeigt, welche Moral in der Mannschaft steckt. Wir hätten aus unseren Chancen mehr machen müssen und dafür bei Standards gegen uns besser verteidigen“, so Trainer Christoph Knaller, der für die letzten Runden der Saison prominente Unterstützung in seinem Trainerteam bekommen hat: Thomas Husar, von 2014 bis 2022 Chefcoach der Scheiblingkirchner und zweifacher Meistertrainer, feiert ein Comeback, wird gemeinsam mit Knaller, Hans Hafenscherr und Dominik Strebinger die Truppe betreuen.

30.04.2023 14:00

Statistik:

USV Scheiblingkirchen-Warth - Wiener Viktoria 2:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (61.) Knasmüllner, 0:2 (75.) Schindler, 1:2 (80.) Steiner, 2:2 (90+3.) Kaltenböck

Karten: Höller (25., Gelbe Karte Foul), Steiner (74., Gelbe Karte Unsportl.)Schindler (67., Gelbe Karte Foul), Grozdic (90+2., Gelbe Karte Unsportl.), Schindler (90., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Castilho Silva (79., Gelbe Karte Foul)

USV Scheiblingkirchen-Warth: Kaltenböck; Höller, Steiner Vollnhofer; Meier (81., Eisinger), Jatic (68., Pichler), Daniel Ressler, Christian Ressler; Lindner, Hatzl (62., Eisinger), Kürner (81., Walli).

Wiener Viktoria: Bangai, Yalovenko, Grozdic, Vozenilek, Arnberger, Alhassan, Knasmüllner, Schindler, Ciez (79. Mwatero), Castilho Silva (89. Golopenta), Hausdorfer

420 Zuschauer, Schiedsrichter: Gökhan Orhan