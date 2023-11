17 Punkte? „Hätten wir sofort unterschrieben“

Ardagger steht Kopf am jüngsten Samstag. Zunächst ist es keine gute Partie von Ardagger/Viehdorf, die Gäste aus Wien, Elektra, machen das Spiel, gehen nach einer halben Stunde in Führung und könnten noch erhöhen. Aber Ardagger/Viehdorf schlägt in der zweiten Hälfte zurück, reißt vor den knapp 700 Zuschauerinnen und Zuschauern mit viel Laufbereitschaft und Kampf das Spiel an sich.

Der eingewechselte Alexander Weinstabl gleicht dann aus und Kapitän Richard Aigner köpfelt sein Team sogar in Führung – die Partie ist gedreht! Kurz darauf bedeutet ein individueller Abwehrfehler den Ausgleich für Elektra. Mit einem Punkt begnügt sich Ardagger/Viehdorf aber nicht: Flanke von Gabriel Spreitzer zur Mitte und Dusan Zuza macht Ardagger mit einem perfekten Kopfball zum Tollhaus – 3:2!

„Dieses Mal sind wir belohnt worden – gegen Rapid hatten wir zum Beispiel in der Nachspielzeit noch den Ausgleich bekommen. Wir haben unser Glück aber auch erzwungen“, lobt Riesenhuber das Team für die starke zweite Halbzeit.

Großer Vorsprung auf das Schlusslicht

Und nicht nur dafür: Denn der volle Erfolg war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Verbleib in der Regionalliga: Ardagger/Viehdorf hält nach dem Abschluss der Hinrunde nun bei 17 Zählern und hat damit mindestens vier Teams hinter sich gelassen – Elektra hat bei einem Spiel weniger noch einen Punkt weniger als Ardagger/Viehdorf. Zudem beträgt der Vorsprung auf Schlusslicht Mauerwerk bereits neun Zähler. „Wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir nach der ersten Meisterschaftshälfte 17 Punkte haben, hätten wir das sofort unterschrieben“, sagt Riesenhuber und blickt schon in Richtung Frühjahr: „Natürlich müssen wir den Herbst erst bestätigen, aber alles, was du im Herbst holst, musst du im Frühjahr nicht mehr holen.“

Am Freitag geht's noch nach Traiskirchen

Apropos: Mit Traiskirchen wartet am kommenden Freitag bereits die erste Partie der Rückrunde. Und Traiskirchen hat eine Rechnung offen mit Ardagger/Viehdorf: Die Spielgemeinschaft gewann das Ostliga-Auftaktspiel gegen Traiskirchen 3:2. Riesenhuber weiß aber, was trotz der bereits zehrenden Saison in seinem Team steckt: „Wir werden alles reinschmeißen und die Kräfte noch einmal bündeln.“ Jakob Köstler wird aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt fehlen.