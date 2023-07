Ardagger: Cup-Karten für Salzburg-Hit gehen in Vorverkauf

Die Uhr tickt: Am 23. Juli um 11 Uhr wartet auf die SG Ardagger/Viehdorf das ÖFB-Cup-Spektakel gegen Red Bull Salzburg. Diese Woche beginnt der Vorverkauf: Heute, Dienstag, 11. Juli, können alle Mitglieder, Saisonkartenbesitzer und Club-20-Mitglieder eine Karte erwerben - und zwar ab 18 Uhr auf dem Sportplatz in Ardagger.

Der offizielle Kartenvorverkauf ist am Freitag, 14. Juli, ab 17 Uhr am Sportplatz in Ardagger. Tickets können ausschließlich gegen Barzahlung abgeholt werden. Weder Kartenreservierung noch -versand sind möglich. 2.500 Fans werden vor Ort sein können. Rund 300 Fans werden aus Salzburg erwartet – das Gästekontingent war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, wie Peter Zeitlhofer vom eigens eingerichteten Cup-Komitee erzählt.

Start in kurze Vorbereitung

Nach dem Vorbereitungsstart ist die SG Ardagger/Viehdorf nun auch in der kurzen Testspielsaison angekommen – bevor am 23. Juli bereits das Cup-Highlight gegen Red Bull Salzburg und fünf Tage darauf der Meisterschaftsauftakt in der Regionalliga gegen Traiskirchen ansteht.

Im ersten Test am Dienstag vergangener Woche duellierte sich Ardagger/Viehdorf mit der SPG FC Wels/WSC Hertha 1b. Weil Trainer Michael Unterberger urlaubsbedingt noch verhindert war, stand der frisch gebackene Co-Trainer Marjan Gamsjäger an der Seitenlinie.

Und er schickte zwei sehr unterschiedliche Teams aufs Spielfeld – eines pro Halbzeit. In Hälfte eins hütete Neuzugang Sebastian Aigner das Tor, die defensive Viererkette bestand aus Jakob Köstler, Franz Kaltenbrunner und den beiden Neuzugängen Firat Inal und Elias Reickersdorfer. Davor agierte der ebenfalls neue Dusan Zuza auf der linken Seite neben David Kandutsch, Sebastian Weniger und Lukas Kiehberger. Ganz vorn spielten Robert Schmerleib und Martin Grubhofer.

„Ich war mit allen vier neuen Spielern sehr zufrieden“

Zuza feierte gleich einen perfekten Einstand, schoss Ardagger/Viehdorf mit einem sehenswerten Freistoß ins Kreuzeck 1:0 in Führung. Ebenso wussten auch Reickersdorfer und Inal mit Ballsicherheit und Passqualität zu überzeugen und Aigner lieferte eine sehr solide Leistung im Tor ab, wie Ardaggers Sportlicher Leiter Wolfgang Riesenhuber lobend hervorhebt: „Ich war mit allen vier neuen Spielern sehr zufrieden“, sagt Riesenhuber.

Neuzugang. Ardaggers Sportlicher Leiter Wolfgang Riesenhuber (links) begrüßt Firat Inal vom SKU Amstetten. Der 21-Jährige soll im Mittelfeld zum Einsatz kommen, kann aber auch in der Defensive auflaufen. Foto: SG ArdaggerViehdorf

Im zweiten Durchgang war es dann ein eingespieltes Ardagger/Viehdorf mit Kaltenbrunner, Kandutsch, Richard Aigner und Thomas Grubhofer hinten, Gabriel Spreitzer, Jonas Killinger, Jakob Köstler und Ferdinand Unterbuchschachner im Mittelfeld und Alexander Weinstabl und Martin Grubhofer im Angriff. Und die beiden Stürmer schnürten jeweils einen Doppelpack, womit sich Ardagger/Viehdorf unterm Strich mit 5:1 durchsetzte. „Das erste Spiel hat schon gut gepasst“, resümiert Riesenhuber.

Heute, Dienstag, misst sich die Unterberger-Elf mit dem ASKÖ Donau Linz, am Freitag wartet dann der ASK St. Valentin und am kommenden Dienstag geht's als Cup-Generalprobe zum oberösterreichischen Landesligisten Union Dietach.