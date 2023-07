Ardagger: Cup-Tickets gegen Red Bull Salzburg ausverkauft

Sie sind weggegangen wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln: die Tickets für das ÖFB-Cup-Spiel der SG Ardagger/Viehdorf gegen den österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg. „Das Spiel ist restlos ausverkauft“, erklärt Peter Zeitlhofer vom eigens gegründeten Cup-Komitee der SG Ardagger/Viehdorf.

Vorgestern, Dienstag, konnten Mitglieder, Saisonkartenbesitzer und Club-20-Mitglieder am Sportplatz in Ardagger Karten erwerben. „Der Andrang war riesig“, schildert Zeitlhofer. Innerhalb kürzester Zeit waren alle Karten vergriffen - 2.500 Karten gab es insgesamt für das Fußball-Highlight am 23. Juli, 300 davon waren für die Salzburger Auswärtsfans reserviert - diese waren bereits am Montagabend ausverkauft, wie Zeitlhofer erzählt. „Wir hätten gefühlt noch 1.000 Karten verkaufen können“, sagt Zeitlhofer.

Keine Erweiterung

Derzeit kursiert das Gerücht, dass die SG Ardagger/Viehdorf bei der Behörde um eine Erweiterung auf 3.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ansuchen wird. Dem erteilt Zeitlhofer eine Absage: „Das probieren wir nicht, weil es von der Umsetzung her nicht möglich ist - vorwiegend aus Sicherheitsgründen“, sagt Zeitlhofer.

Klar ist somit: Der für morgen, Freitag, angesetzte offizielle Kartenvorverkauf für alle Fans, die keine Mitglieder, Saisonkartenbesitzer oder Club-20-Mitglieder sind, findet nicht mehr statt. „Es gibt morgen keinen Kartenvorverkauf“, betont Zeitlhofer.