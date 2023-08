Ardagger/Viehdorf ist angekommen

„Man sieht, dass wir in der Ostliga halbwegs angekommen sind.“ Der Sportliche Leiter Wolfgang Riesenhuber ist mehr als zufrieden: Die SG Ardagger/Viehdorf hat am vergangenen Freitagabend ein Unentschieden gegen das Topteam Marchfeld Donauauen geholt und hält damit nach drei Runden bei vier Punkten.

Vor allem die Defensive, Ardagger/Viehdorfs Prunkstück, trumpfte wieder auf. Die Viererkette mit Kapitän Richard Aigner, Franz Kaltenbrunner, Thomas Grubhofer und Jakob Köstler hielt stand, wehrte zusammen mit ihren Vorderleuten die Angriffe der dominanten Marchfelder ab. Die Gäste gaben dabei vor allem in der ersten halben Stunde den Ton an, mit Fortdauer der Partie, vor allem dann in Hälfte zwei, gestaltete Ardagger/Viehdorf die Partie aber ausgeglichener. „In Summe war über 90 Minuten irrsinnige Qualität von Marchfeld da, aber wir haben das mannschaftlich sehr gut gelöst. Ich denke, dass es ein gerechtes Unentschieden war – das nehmen wir gerne mit“, resümiert Trainer Michael Unterberger.

Erstmals in der Ostliga ohne Gegentreffer

Mit dem 0:0 ist Ardagger/Viehdorf zudem zum ersten Mal in der Regionalliga ohne Gegentor geblieben – nach dem 3:2-Sieg gegen Traiskirchen und der 2:3-Niederlage bei der Wiener Viktoria. „Dass wir zum ersten Mal zu Null gespielt haben, freut mich extrem“, gratuliert Riesenhuber. Und das 0:0 habe gezeigt: „Wir brauchen uns nicht zu verstecken – auch nicht vor einer so guten Mannschaft wie Marchfeld“, sagt Riesenhuber.

Marchfeld war der erste von drei hochkarätigen Gegnern in Folge: Am Samstag geht's zum noch makellosen Tabellenführer Leobendorf, am 25. August gastiert dann Rapid II in Ardagger. „Leobendorf wird ein richtiger Gradmesser werden für uns. Aber ich glaube, wir sind gerüstet. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass wir gut regenerieren und dann ist sicher etwas möglich in Leobendorf“, blickt Riesenhuber voraus. Unterberger wird seine Truppe darauf einstellen: „Man weiß, dass sie absolute Einzelspieler-Qualität haben, und ich glaube, dass sie auch mannschaftlich sehr gut auftreten. Die drei Siege bisher waren verdient, so weit ich gesehen habe. Das gilt es auswärts für uns anzunehmen. Und dabei vielleicht auch den nächsten Schritt zu machen: den einen oder anderen Konter besser abzuschließen oder die Spielanteile ein bisschen nach oben zu verschieben. Wir fahren sicher hin, um etwas Zählbares mitzunehmen.“

Und für die Defensive gibt's gute Neuigkeiten Stamm-Innenverteidiger Florian Schleindlhuber hat nach seiner Verletzung nun gegen Marchfeld erstmals wieder gespielt, wurde in der 58. Minute eingewechselt und könnte in Leobendorf in der Startelf auflaufen. Zudem ist am Montag Gabriel Spreitzer wieder ins Training eingestiegen – der Mittelfeldspieler könnte in Leobendorf von der Bank kommen. Dass mit Schleindlhuber und Spreitzer wieder zwei Spieler mehr zur Verfügung stehen, sei wichtig, betont Riesenhuber: „Wir brauchen einen großen Kader. Es wird schwer, wenn man jede Woche so ein intensives Spiel hat.“