Ardagger/Viehdorf: Nach knapper Pleite kommt Titelkandidat

Bei Toni Polster und seiner Wiener Viktoria hat die SG Ardagger/Viehdorf das erste Auswärtsspiel in der Regionalliga absolviert. Die Elf von Trainer Michael Unterberger musste sich zwar 2:3 geschlagen geben, lieferte auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Wien aber eine ansehnliche Leistung ab.

Ardagger/Viehdorf erkämpfte sich schon in der Anfangsphase einige Möglichkeiten und ging in der 27. Minute sogar in Führung: Nach einer Balleroberung im Mittelfeld setzte Ferdinand Unterbuchschachner perfekt Alexander Weinstabl in Szene – 0:1. Noch vor der Pause zeigten die Wiener aber ihre Qualität, glichen durch Alexander Jovanovic aus. Und in derselben Tonart ging es nach dem Seitenwechsel weiter. Die Polster-Truppe präsentierte sich stark, stellte dank eines Doppelschlags von Dominik Rotter früh auf 3:1. Für die letzten 20 Minuten hatte sich Ardagger/Viehdorf dann zwar wieder gefangen, wurde immer wieder gefährlich und kam durch Lukas Kiehberger sogar noch auf 2:3 heran. Am Ende war aber nichts mehr zu holen.

„Es war eine sehr couragierte Leistung von unserer Mannschaft, die dann leider nicht belohnt wurde. Die Wiener Viktoria hat aber vielleicht auch verdient gewonnen. Das Spielglück, das wir letzte Woche hatten, hatten wir dieses Mal nicht“, resümiert Ardaggers Sportlicher Leiter Wolfgang Riesenhuber.

Zusammen mit dem 3:2-Heimsieg zum Auftakt hat die SG Ardagger/Viehdorf damit in den ersten zwei Partien fünf Tore geschossen, aber auch fünf Gegentreffer kassiert. Zum Vergleich: Vergangen Saison in der 1. Landesliga hat die SG im gesamten Herbst nur acht Gegentore zugelassen. „Das ist eher untypisch für uns. Aber die Qualität ist eine andere in der Regionalliga und manche Dinge kann man nicht wegverteidigen. Aber es ist sehr gut, dass wir fünf Tore geschossen haben“, analysiert Riesenhuber. Für drei davon hat übrigen der 20 Jahre junge Lukas Kiehberger – gegen Traiskirchen und in Wien eingewechselt – verantwortlich gezeichnet.

„Ich glaube, wir brauchen uns nicht verstecken“

Am kommenden Freitag, Anpfiff ist um 19.30 Uhr, steht nun das zweite Heimspiel der Saison auf dem Programm: gegen den FC Marchfeld Donauauen – das drittbeste Team laut NÖN-Umfrage unter den RLO-Vereinen. Riesenhuber zeigt sich gewarnt. „Sie sind eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft. Es wird sehr schwierig – sie haben einen Top-Kader.“ Gleichzeitig rechnet sich Ardagger/Viehdorf aber durchaus etwas aus: „Ich glaube, wir brauchen uns nicht verstecken in der Ostliga. Es ist in jeder Partie etwas drinnen. Es ist sehr, sehr eng und Fehler werden bestraft. Aber auch gegen Marchfeld sind Punkte drinnen“, sagt Riesenhuber.

Fraglich sind weiterhin Florian Schleindlhuber (zuletzt krank und Bauchmuskelzerrung) und Gabriel Spreitzer (Knieprobleme).