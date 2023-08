Ardaggers perfekter Einstand dank Kiehberger-Doppelpack

Besser hätte es nicht laufen können: Die SG Ardagger/Viehdorf hat am vergangenen Freitag Traiskirchen 3:2 besiegt und damit einen perfekten Einstand in der Regionalliga Ost gefeiert. „Man kann sagen, die Jubelwochen gehen weiter“, lacht Ardaggers Sportlicher Leiter Wolfgang Riesenhuber nicht einmal eine Woche nach dem Cup-Highlight gegen Red Bull Salzburg. „Aber“, gibt Riesenhuber zu bedenken, „es steckt beinharte Arbeit dahinter.“

Zum einen organisatorisch – zum anderen fußballerisch. Ardagger/Viehdorf hatte nur wenig Zeit, sich auf den Meisterschaftsstart vorzubereiten. Und dennoch hat es geklappt. Die Gäste kontrollierten zwar die Partie, schnürten die SG immer wieder ein, Trainer Michael Unterberger und seine Elf hatten aber die richtigen Antworten parat, verteidigten, was zu verteidigen war und sicherten sich durch drei schöne Tore den 3:2-Sieg. „Traiskirchen war ein sehr, sehr guter Gegner, spielstark, mit sehr guter Qualität - das, womit wir gerechnet haben in der Ostliga. Uns ist es aber in vielen Phasen gelungen dagegenzuhalten und wir haben mit drei sehr guten Schüssen, die man nicht immer so trifft, den Sieg erzwungen. Wir sind froh, dass wir gleich voll anschreiben konnten“, sagt Unterberger.

„In der Situation habe ich es gar nicht so realisiert“

Verteidiger Franz Kaltenbrunner hatte per Volleyschuss auf 1:0 gestellt. Und im zweiten Durchgang stach „Joker“ Lukas Kiehberger: Eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung beförderte der 20-jährige Aschbacher einen Freistoß in die Maschen, vier Minuten später traf er nach Zuspiel von Alexander Weinstabl gleich mit dem ersten Kontakt – die 550 Zuschauerinnen und Zuschauer bedankten sich mit tosendem Applaus. „Ich bin froh, dass ich mit meiner Einwechslung Schwung mitgebracht habe“, blickt Kiehberger zurück. „Und dass du dann zwei schon fast Jahrhunderttore machst, in der ersten Regionalliga-Partie für den Verein, ist schon ziemlich unglaublich. In der Situation habe ich es gar nicht so realisiert, aber nach dem Abpfiff war es schon sehr schön“, gab's für Kiehberger gleich Gratulationen der Fans und Fotowünsche von Kindern. Freistöße sind übrigens eine seiner Spezialitäten, vor allem so, dass sie flattern, erklärt Kiehberger: „Freistoßtechnisch bin ich schon ziemlich gut“, schmunzelt er.

Am kommenden Samstag geht's für Kiehberger und Co. nun zum ersten Auswärtsmatch in der Ostliga – und zwar zur Wiener Viktoria rund um Trainer Toni Polster. „Es wird wahrscheinlich ein bisschen eine andere Sportart werden“, verweist Riesenhuber auf den verhältnismäßig kleinen Kunstrasenplatz in Wien und fügt hinzu: „Vielleicht kommt uns das mit unserer aggressiven Spielweise entgegen, aber es ist alles Neuland für uns.“ Unterberger erwartet eine „spielstarke Mannschaft“, aber man müsse „von Woche zu Woche“ schauen und möglichst viele Punkte sammeln. Dass das nicht einfach wird, weiß auch Kiehberger: „Das Niveau ist höher als in der Landesliga, das merkt man. Es wird sicher jede Woche ein Kampf werden, damit wir die drei Punkte mitnehmen. Aber es wird sicher eine spannende und interessante Saison für uns Spieler und den ganzen Verein.“