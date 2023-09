Ein Sieg soll her – am besten gleich in Neusiedl

Ardagger/Viehdorf bleibt in der Regionalliga daheim ungeschlagen. Das ist allerdings nur ein schwacher Trost: Beim 0:0 gegen den FC Mauerwerk war deutlich mehr drinnen.

Die Elf von Trainer Michael Unterberger machte von Beginn an viel Druck. Mauerwerk blieb zwar immer gefährlich, Ardagger/Viehdorf erkämpfte sich aber ein deutliches Chancenplus. Die besten Möglichkeiten: in Hälfte eins Martin Grubhofer mit einem Schuss im Sechzehner und im zweiten Durchgang Alexander Weinstabl und Ferdinand Unterbuchschachner jeweils nach einem Stanglpass von Dusan Zuza. „Der Gegner hat gespielt wie erwartet - dass sie sich mit vielen weiten Bällen befreien. Das machen sie sehr gut. Wir haben das bis auf Kleinigkeiten gut wegverteidigt, aber wir haben den klassischen Büchsenöffner nicht geschafft. Das war bitter“, resümiert Unterberger.

Kapitän Aigner: „Normal musst du den Sack zumachen“

Ins selbe Horn stößt Kapitän Richard Aigner: „Ich bin natürlich enttäuscht, weil wir die Chancen gehabt hätten. Normal musst du den Sack zumachen.“ Ardagger/Viehdorfs Sportlicher Leiter Wolfgang Riesenhuber war ebenfalls nicht zufrieden: „Es war sicher mehr drinnen. Man kann sagen: Es waren zwei verlorene Punkte von der Chancenanzahl her. Drei Punkte wären ganz, ganz wichtig gewesen für die Tabellensituation.“

Die will die Spielgemeinschaft so bald wie möglich einfahren – am besten gleich am Freitagabend im Burgenland beim SC Neusiedl am See. Bisher gab's allerdings noch nichts Zählbares für Ardagger/Viehdorf in der Ferne. „Sie sind sehr gut in die Saison gestartet. Es gilt für uns einfach, auswärts etwas mitzunehmen. Wir müssen auswärts anschreiben. Momentan zählt jeder Punkt, so wie es ausschaut“, blickt Unterberger voraus. Riesenhuber ergänzt: „Wir müssen auswärts mal anschreiben. Das wäre ganz wichtig. Wir haben zweimal zu Null gespielt, aber es wäre mal gut, zu Null einen Sieg einzufahren – das wäre noch besser für die Tabellensituation.“

Unterberger wird mit dem Team weiter hart arbeiten. „Ganz egal ob hinten oder vorne, du musst in dieser Liga konsequent sein, damit du einen Sieg einfährst. Wir müssen uns in allen Bereichen steigern.“ Das weiß auch Kapitän Aigner: „Die Regionalliga ist so stark wie erwartet. Das Tempo ist irrsinnig hoch, man darf sich fast keinen Fehler erlauben. Grundsätzlich finde ich, dass wir auf Augenhöhe mit allen anderen sind – das macht mich zuversichtlich. Aber wir müssen kaltschnäuziger werden.“