0:1 beim Wiener Sport-Club: Die SG Ardagger/Viehdorf hat sich beim Traditionsverein in Dornbach knapp geschlagen geben müssen. Die Leistung der Elf von Michael Unterberger macht trotzdem Mut. „Wir dürfen den Kopf nicht hängen lassen. Es sind alles Top-Mannschaften – und es ist einfach eine andere Sportart“, sagt Ardaggers Sportlicher Leiter Wolfgang Riesenhuber.

Er bezieht sich dabei insbesondere auf das hohe Tempo und die körperliche Präsenz der Gegner. „Da gibt es einfach einen Ellbogen da und dort“, führt Riesenhuber ein Beispiel an.

So war's auch in Wien-Hernals am vergangenen Freitag. Unter dem Applaus von knapp 1.800 Zuschauerinnen und Zuschauern ging's für die SG Ardagger/Viehdorf aus den Katakomben vor Friedhofstribüne und Co. „Es war echt ein lässiges Flair“, spricht Riesenhuber von einer „Topstimmung“. Aber: „Das hat uns auch ein bisschen aus der Konzentration gebracht.“ Ardagger/Viehdorf verschlief die ersten 20 Minuten, in denen der Sport-Club infolge einer kurz abgespielten Ecke das 1:0 schoss. Dann wurde die Unterberger-Elf zwar besser, vor allem nach einer Gelb-Roten Karte für die Wiener in Minute 71; etwas Zählbares gab's aber nicht mehr. Die besten Chancen für die SG hatten Alex Weinstabl mit einem Schuss an die Außenstange, Ferdinand Unterbuchschachner mit Standards und Kapitän Richard Aigner per Kopf.

Insgesamt war der Sport-Club zu abgebrüht, verschleppte in Unterzahl geschickt die Partie, wie Riesenhuber erklärt. „Der Wiener Sport-Club ist mit allen Wassern gewaschen, sie haben eine extreme körperliche Präsenz. Darauf müssen wir uns einstellen“, analysiert Riesenhuber und fügt noch hinzu: „Ich will keine Mannschaft aus der Landesliga beleidigen – wir haben selber lange genug dort gespielt. Aber ich muss es noch einmal sagen: Es ist eine andere Sportart.“

Weiter auf dem zwölften Tabellenplatz

Was die Tabelle betrifft, liegt Ardagger/Viehdorf weiterhin auf Rang zwölf der 16er-Liga. Allerdings hat sich das Feld hinten verdichtet: Marchfeld hat bei TWL Elektra den ersten Saisonsieg geholt und hält damit nun wie Ardagger/Viehdorf bei fünf Zählern. Am kommenden Freitag empfangen Kapitän Richard Aigner und Co. das Schlusslicht, FC Mauerwerk. Riesenhuber hofft auf den zweiten vollen Erfolg nach dem Auftakterfolg gegen Traiskirchen: „Drei Punkte würden guttun.“ Vermutlich noch kein Thema wird ein Einsatz von Innenverteidiger Florian Schleindlhuber sein: Nachdem sich seine Bauchmuskelverletzung zurückgemeldet hatte, hat Schleindlhuber diese Woche wieder mit dem Training begonnen.