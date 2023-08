Gegen Rapid II die nächste Topleistung

Das erste Drittel der Herbstmeisterschaft ist absolviert – und Aufsteiger Ardagger/Viehdorf hat sich gegen Rapid II den dritten Punktgewinn im fünften Spiel erkämpft. Bei fünf Zählern hält die Elf von Trainer Michael Unterberger nun.

Vor knapp 800 Zuschauerinnen und Zuschauern lieferte sich Ardagger/Viehdorf mit der zweiten Mannschaft der Hütteldorfer einen harten Fight. Die aus der 2. Liga abgestiegenen Rapidler dominierten die Partie, trumpften mit ihrer Schnelligkeit auf. Die Unterberger-Elf versteckte sich aber nicht: Torhüter Moritz Herbst und seine Vorderleute zeigten sich von ihrer besten Seite und die Offensive um Alex Weinstabl und Martin Grubhofer stellte die Rapidler vor Probleme.

So setzte Weinstabl schon in der dritten Minute den Ball an die Stange und hätte kurz vor der Pause mit einem Heber fast getroffen. Dazwischen hatte Martin Grubhofer die Heimischen jubeln lassen: Nach einer Ecke von Ferdinand Unterbuchschachner war Grubhofer mit dem Kopf eine Klasse für sich.

Ausgleich kurz vor Schluss

Gleich nach dem Seitenwechsel glichen die Rapidler aus und hatten danach etliche Möglichkeiten. Es war aber wieder Ardagger/Viehdorf, das in Führung ging – wieder durch einen Kopfball von Martin Grubhofer. Zum Schluss hin setzten die Grün-Weißen alles daran, auszugleichen – und trafen nach einem hohen Ball tatsächlich noch zum 2:2. „Das war natürlich sehr, sehr unglücklich, wenn man so knapp vor Schluss noch den Ausgleich bekommt“, resümiert Ardaggers Sportlicher Leiter Wolfgang Riesenhuber, der sein Team aber in den höchsten Tönen lobt: „Größter Respekt vor unserer Mannschaft! Ein großes Lob für das, was sie geleistet hat.“

Die Partie gegen die Hütteldorfer hat einmal mehr gezeigt: Ardagger/Viehdorf ist in der dritthöchsten Spielklasse angekommen. Riesenhuber hebt dabei den Leistungsunterschied zur Landesliga hervor. „Ich habe im Amateurbereich noch kein so ein gutes Spiel gesehen. Ich bin schon lange dabei, aber das war auf höchstem Niveau“, sagt Riesenhuber und spricht die Stärke der Ostliga insgesamt an: „Es ist noch einmal eine große Schippe drauf gegenüber der Landesliga – nichts gegen die Mannschaften in der Landesliga, wir waren auch lange dort. Aber wir sind definitiv gut angekommen – speziell im körperlichen Bereich, aber nach und nach auch im spielerischen Bereich.“ Schließlich habe die SG bereits sieben Tore erzielt, in allen Partien bis auf Leobendorf getroffen. „Das ist nicht schlecht“, sagt Riesenhuber.

Zu Gast beim Wiener Traditionsklub

Am kommenden Freitag reist die Spielgemeinschaft nun zu niemand Geringerem als dem Wiener Sport-Club, der als einziges Team noch ungeschlagen ist. Die Vorfreude auf Dornbach ist groß. „Es ist natürlich eine Kultstätte im Fußball“, sagt Riesenhuber. „Wir freuen uns darauf – das wird eine geile Geschichte.“ Und Riesenhuber hofft auf die ersten Punkte in der Ferne – in den bisherigen Auswärtsspielen bei der Wiener Viktoria (2:3) und Leobendorf (0:2) setzte es Niederlagen. „Es wäre super, wenn wir auswärts einmal anschreiben. Ich glaube, dass wir zurzeit ein bisschen vor Ehrfurcht erstarren bei den Auswärtsspielen – wir kennen die Stadien noch nicht. Aber wir haben alle Möglichkeiten, dort zu bestehen“, sagt Riesenhuber.

Personell gab's einen Rückschlag und eine Erfolgsmeldung. Florian Schleindlhubers Bauchmuskelverletzung wurde beim Training unter der Woche wieder akut – der Innenverteidiger muss nun wieder passen. Dafür stand Gabriel Spreitzer erstmals wieder im Kader und wurde gegen Rapid II in der 60. Minute eingewechselt.