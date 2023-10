Voller Fokus in Ardagger auf Sechs-Punkte-Spiel

Mit einem 0:3 im Gepäck musste die SG Ardagger/Viehdorf die Heimreise aus Wien-Floridsdorf antreten: Tabellenführer Donaufeld war unterm Strich zu stark. Die Mostviertler hielten bis zum 1:0 zwar gut mit und wurden auch gefährlich – etwa bei einem Eckball, bei einem Freistoß oder bei jeweils einem Schuss von Ferdinand Unterbuchschachner und Gabriel Spreitzer. Donaufeld traf dann vor der Pause aber zweimal, ließ im zweiten Durchgang nichts anbrennen und gewann dank eines Handelfmeters schließlich 3:0. „Donaufeld hat das sehr routiniert runtergespielt. Sie haben sehr gute Einzelspieler, sie sind eine wirklich sehr, sehr gute Mannschaft. Der Sieg war auch in der Höhe verdient“, resümiert Ardagger/Viehdorfs Sportlicher Leiter Wolfgang Riesenhuber. „Sie waren sicher eine der besten Mannschaften, gegen die wir in der Liga bisher gespielt haben. Sie sind nicht umsonst Tabellenführer.“

„Das wird ein ganz wichtiges Spiel“

Beim anstehenden Heimspiel am Freitag hat der Gegner dann eher Ardagger/Viehdorfs Kragenweite: Der Tabellenvorletzte Draßburg ist zu Gast. Die Burgenländer haben mit acht Zählern drei weniger am Konto als Ardagger/Viehdorf, das in der engen Liga derzeit auf Rang 13 liegt. „Das wird ein ganz wichtiges Spiel, es ist ein Sechs-Punkte-Spiel“, hofft Riesenhuber auf den „Dreier“, um Draßburg auf Distanz zu halten. Und er ist zuversichtlich – insbesondere nach dem jüngsten Coup daheim gegen den KSC: „Wir haben großen Respekt vor Draßburg, aber wenn wir daheim Krems schlagen können, ist auch gegen Draßburg einiges drinnen.“

David Kandutsch hat bei Donaufeld seine fünfte Gelbe Karte kassiert und ist damit gesperrt. Verletzt fehlt außerdem weiterhin Florian Schleindlhuber. Ansonsten kann Trainer Michael Unterberger aus dem Vollen schöpfen.

Mit „Bruno“ ausgezeichnet

Jubel gab's bei der SG Ardagger/Viehdorf unterdessen auf der Bühne: Der Regionalliga-Aufsteiger wurde bei der „Bruno“-Gala vergangene Woche als „Amateurmannschaft der Saison“ ausgezeichnet. „Es war ein riesengroßes Erlebnis und eine große Wertschätzung für uns als Verein“, erzählt Riesenhuber. Dieses Jahr hat Ardagger/Viehdorf den Aufstieg in die Regionalliga geschafft, sich im ÖFB-Cup mit Red Bull Salzburg duelliert, seine ersten Ostliga-Siege eingefahren und ist nun bei der Gala in Wien ausgezeichnet worden. „2023 kann sich in der Geschichte der SG Ardagger/Viehdorf sehen lassen“, strahlt Riesenhuber.