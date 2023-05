Slapstick bringt Traiskirchen Niederlage

Siegendorf - Traiskirchen 1:0. Für die Burgenländer ging es um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Traiskirchen hätte mit einem Punkt bereits einen vereinsinternen RLO-Punkterekord aufgestellt. Die Gäste waren von Beginn an spielbestimmend. Doch wie so oft in diesem Frühjahr fehlte es im letzten Drittel an der Qualität. Ein paar Abschlüsse aus der zweiten Reihe und ein Durchbruch von Marc Helleparth, bei dem der Haken rund um Goalie Sebastian Gessl nicht gelang, waren die einzigen Halbchancen. Die beste Möglichkeit vor der Pause fand Siegendorf vor. Nach einem langen Ball gewann Ondrej Stursa das Laufduell mit Youngster Julian Mihalits, schloss im Eins-gegen-Eins mit Keeper Filip Dmitrovic zu zentral ab. Stursa bekam noch einmal den Abpraller konnte aber auch die zweite Chance nicht ins Tor stochern.

Eigentor und hektische Schlussphase

Kurz nach Wiederbeginn wurde es kurios. Bei einem hohen Ball passte die Kommunikation in der Traiskirchner Hintermannschaft nicht. Über den Hinterkopf von Abwehrchef Leo Maros ging die Kugel ins Tor. Siegendorf führte aus dem Nichts. In der letzten halben Stunde schaffte es Traiskirchen nicht zuzusetzen. Die Partie wurde zunehmend hektisch. Zuerst sah Siegendorfs Lukas Secco die Ampelkarte. Zehn Minuten vor dem Ende stieg Traiskirchens Michael Tercek im Mittelfeld hart ein. Schiedsrichter Wolfgang Pilar ahndete das Foul mit glatt Rot. In der Schlussphase vergab Simon Buliga die Chance auf das 2:0, scheiterte an der Stange. In der Nachspielzeit musste Siegendorf-Keeper Gessl noch einmal parieren. Den Rebound knallte Marek Rigo über die Latte.

Siegendorf verbessert sich dank des Erfolgs auf Tabellenplatz 13, überholt Lokalrivalen Draßburg. Traiskirchen muss auf den Punkterekord warten, drei Chancen gibt es noch.

Stimmen zum Spiel

Siegendorf-Kapitän Dominik Wydra: „Glanz brauchen wir jetzt nicht zwingend. Was wir brauchen sind Punkte und die Tugenden, die man im Abstiegskampf an den Tag legen muss. Das haben wir erledigt.“

Traiskirchen-Trainer Hans Kleer: „Wenn du inkonsequent bist und dir dann selbst so ein Eigentor machst, kannst du keine Punkte mitnehmen. Der Gegner wäre locker zu bespielen gewesen, aber wir hatten Überzahlsituationen, wo einfach die Qualität und die Ruhe gefehlt hat.

Statistik:

ASV Siegendorf - Traiskirchen FCM 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (55., Eigentor) Maros

Karten: Secco (74., Gelb/Rote Karte Foul), Pester (8., Gelbe Karte Foul), Wydra (87., Gelbe Karte Unsportl.), Secco (61., Gelbe Karte Unsportl.)Rigo (87., Gelbe Karte Unsportl.), Maros (90., Gelbe Karte Unsportl.), Helleparth (54., Gelbe Karte Unsportl.), Tercek (82., Rote Karte Foul)

Siegendorf: Gessl; Nesovic, Pester, Schmiedl (65., Frithum), Zeco; Bacher (76., Jani), Wydra, Secco, Alozie; Tompte (29., Buliga), Stursa (76., L. Dostal).

Traiskirchen: Dmitrovic; Ajradini, Mihalits, Maros, Tercek; Schneider, Murgas (65., Vastic); Rigo, Haas; Stradins (86., Jurdik), Helleparth (82., Grubmayr).

276 Zuschauer, Schiedsrichter: Wolfgang Pilar