Den Dreier doch noch aus der Hand gegeben

Die erste Chance hatten die Heimischen, ein Schuss von Dusan Lazarevic strich nur knapp über den Kasten von Neusiedl-Tormann Harald Otto. Auf der anderen Seite machte es Matus Paukner gegen Leobendorfs Innenverteidiger Thomas Bartholomay gut, schirmte den Ball im Sechzehner gut ab und bekam ein Foulspiel zugesprochen. Nach etwa einer halben Stunde hieß das Duell also Patrick Kienzl gegen Lukas Schwaiger, bei dem der Leobendorfer Schlussmann die Oberhand behalten sollte. Elfer gehalten, weiter 0:0.

Es entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch, bei dem Chancen eher Mangelware waren. Kampfbetont und mit vielen kleinen Fouls gespickt war die Partie allemal. Wenig überraschend, dass das 1:0 dann nach einem Freistoß fiel. Praktisch aus dem Nichts führten plötzlich die Mannen von Trainer Sascha Laschet. Bartholomay machte seinen Fauxpas vor der Halbzeit mit einem Kopfball in Minute 63 wieder wett, brachte seine Farben in Front. Davor ließen die Burgenländer eine gute Möglichkeit auf die Führung aus.

Tor da, Eigentor dort

Neusiedl steckte nicht auf, kam noch einmal zurück, benötigte dabei aber die Hilfe von einem Goalgetter. Leobendorf-Stürmer Mario Konrad scherzelte einen Corner der Gäste in den eigenen Kasten (74.) und brachte die Burgenländer höchst unglücklich zurück in die Partie. Auf der anderen Seite hätte es im Anschluss beinahe noch zweimal eingeschlagen. Volkan Düzgün scheiterte aus der Drehung, Konrad ließ einen Stangler am ersten Pfosten für den besser postierten Marco Hofer passieren, der aber einen Schritt zu spät kam.„Für uns natürlich bitter.", sprach Tackner das Eigentor und die zwei Möglichkeiten danach an. Alles in Allem meinte er aber:„Eine sehr kampfbetonte Partie, in der beide Mannschaften ihre Momente gehabt haben. Auf 90 Minuten wahrscheinlich ein verdientes Unentschieden.“

Neusiedls Flügelspieler Konstantin Breuer analysierte:„Es war offen, ein Spiel auf Augenhöhe. Natürlich aus unserer Sicht bitter, dass du nicht gewonnen hast, mit dem Elfer in der ersten Hälfte, aber das X geht voll in Ordnung."

SV Leobendorf - SC Neusiedl am See 1919 1:1 (0:0)

Samstag, 25. März 2023, Leobendorf, 348 Zuseher, SR Wolfgang Pilar

Tore:

1:0 Thomas Bartholomay (63.)

1:1 Mario Konrad (74., Eigentor)

SV Leobendorf: L. Schwaiger - M. Lechner, B. Hahn, D. Lazarevic (69. M. Hofer), S. Viertl - M. Konrad - A. Kautz (69. M. Botic) - S. Baldia, D. Fischer - V. Düzgün - T. Bartholomay; F. Winkelmayr, F. Heindl, O. Celik, N. Bock

Trainer: Sascha Laschet

SC Neusiedl am See 1919: H. Otto - M. Holzmann, M. Töpel, P. Kienzl, M. Paukner, D. Toth, K. Breuer (84. K. Sallam), M. Wodicka (67. R. Bucur), A. Tatzer, L. Gatti (67. D. Strmsek), T. Bockay; S. Toth, P. Köhle, H. Ibrahimovic

Trainer: Stefan Rapp

Karten:

Gelb: keine bzw. Andre-Eric Tatzer (65., Kritik), Raul Bucur (90+1., Unsportl.)