Der Aufsteigerduell geht an die Wiener

Der amtierende Meister der 1. NÖ Landesliga gegen den Stadtliga-Champion - dieses Duell ging am Samstag auf der Heimstätte des SR Donaufeld über die Bühne. Und die Scheiblingkirchner sollten nach dem Last Minute-K.O. in der Vorwoche gegen die flinken Wiener nie so richtig in die Spur finden, jeglichen Zugriff auf die Partie vermissen. Manuel Wolf sollte die Hausherren in Führung bringen, da war noch keine halbe Stunde auf der Uhr. Es sollte Scheiblingkirchen-Keeper Florian Kaltenböck und seinen Paraden zu verdanken sein, dass die Heimischen nicht noch deutlicher führen würden.

Aufbäumen verlief im Sand

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Scheiblingkirchner einen Hauch besser, allerdings noch immer nicht griffig genug, um an diesem Tag etwas gegen die Donaufelder auszurichten. Und als die Hoffnung der Gäste zart im Wind aufflackerte, brachte sie Florian Orgolitsch zum Erlischen, sein Treffer zum 2:0 (62.) war für den USV in dieser Tagesverfassung fast schon wie der Todesstoß wirken. Scheiblingkirchen sollte zum Abschluss eines gebrauchten Nachmittags dann auch noch einen dritten Gegentreffer kassieren...

Stimme zum Spiel

Scheiblingkirchen-Trainer Christoph Knaller: "Eine absolut verdiente Niederlage, unser vielleicht schwächster Auftritt in der Saison. Wir sind phasenweise gar nicht dazu gekommen, über die Zweikampf-Führung ins Spiel zu kommen, weil wir keinerlei Zugriff hatten."

SR Donaufeld - USV Scheiblingkirchen-Warth 3:0 (1:0)

Samstag, 25. März 2023, Wien, 200 Zuseher, SR Davor Divkovic

Tore:

1:0 Manuel Wolf (27.)

2:0 Felix Orgolitsch (62.)

3:0 Felix Orgolitsch (81.)

SR Donaufeld: N. Giuliani - F. Ekinci, S. Widni, A. Babic (76. F. Van Zaanen), F. Orgolitsch, I. Petkovic, M. Wolf (86. N. Oda), M. Bouguerzi, L. Schöfl, P. Schneider, R. Sutterlüty (56. I. Dogan); H. Mazidi, J. Jankai

Trainer: Josef Michorl

USV Scheiblingkirchen-Warth: F. Kaltenböck - M. Jatic (73. C. Eisinger) - D. Ressler - M. Steiner - M. Lindner - S. Vollnhofer - C. Ressler (73. M. Ofenböck) - A. Höller - T. Etlinger (64. S. Walli), T. Meier (81. D. Rusovic), D. Pichler (HZ. F. Kürner); M. Luef

Trainer: Christoph Knaller

Karten:

Gelb: Islam Dogan (87., Unsportl.) bzw. Christian Ressler (61., Foul)