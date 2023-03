Kein Sieger im Duell der Top-Teams

Das beste Team der Rückrunde gegen das beste Team der Saison: Traiskirchen gegen Stripfing. Traiskirchen-Trainer Hans Kleer sprach im Vorfeld von einem Spitzenspiel und beide Mannschaften boten dann auch von Beginn an einen offenen Schlagabtausch. Chancen blieben allerdings auf beiden Seiten Mangelware. Nach 24 Minuten hatten die Zuschauer das erste Mal den Torschrei auf den Lippen. Traiskirchen passte nach einem Standard auf der rechten Seite nicht auf. Daniel Markl spitzelte die Kugel an der ersten Stange Richtung langes Eck. Der Abschluss ging knapp daneben. Ob Traiskirchen-Goalie Filip Dmitrovic noch dran war? Schiedsrichter Robert Radev sah es zumindest anders, gab Abstoß.

Haas klopft für Traiskirchen an

Auf der Gegenseite feuerte Patrick Haas in Minute 36 aus der Distanz auf das Stripfinger Tor. Keeper Kilian Kretschmer musste sich ordentlich strecken, um den Rückstand der Gäste zu verhindern. Kurz vor der Pause fackelte Stripfings Nikola Gataric aus großer Entfernung nicht lange. Sein Überraschungsversuch ging aber am Tor vorbei. Das war's an nennenswerten Möglichkeiten im ersten Durchgang. Beide Mannschaften legten das Hauptaugenmerk auf eine stabile Defensive. Dafür griff Traiskirchens Kleer auch in die taktische Trickkiste. Nachdem sich zuletzt drei Rechtsverteidiger schwere Bänderverletzungen zuzogen, stellte der Coach auf Dreierkette um. Isuf Ajradini und Michael Tercek gaben die Freigeister auf den Flügeln.

Traiskirchen dem Sieg näher

Nach dem Seitenwechsel hatte Traiskirchen die konkreteren Chancen auf den Führungstreffer. Michael Tercek zog von links in die Mitte und knallte den Ball Richtung langes Eck. Kretschmer drehte den Ball mit einer sehenswerten Flugeinlage ins Toraus. Danach verzockte sich Kretschmer beinahe, grätschte den Ball im letzten Moment vor dem heranstürmenden Deniss Stradins weg. Ein Schuss von Isuf Ajradini wurde zu einer leichten Beute. Nach einer Stunde nahm der Druck der Hausherren wieder ab. Stripfing kam hingegen zu keinen Chancen mehr. Das einzige "Highlight" der Gäste: Ali Sahintürk verabschiedete sich wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung nach einer Tätlichkeit mit glatt Rot. Traiskirchen agierte die letzten 20 Minuten in Überzahl. Bis auf eine Gelegenheit von Marco Wagner schaute aber nichts mehr Brauchbares heraus. Somit endete das Duell der beiden Top-Teams mit einem torlosen Remis.

Stimmen zum Spiel

Traiskirchen-Trainer Hans Kleer: "Vor dem Spiel hätten wir den Punkt genommen, danach nehmen wir ihn auch, obwohl wir sogar die besseren Chancen hatten."

Stripfing: Kretschmer; Altersberger (69., Paul Sahanek), Simunic, Furtlehner, Pavic, Wessely; Muminovic, Gartner, Löffler (83., Prso); Markl (64., Sahintürk), Gataric.

SR.: Radev.- ARBÖ-Arena, 350.